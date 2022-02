ecretaria_de_educacao_fachada_foto_renan_otto-24453243.jpg 1200w, https://odia.ig.com.br/_midias/jpg/2022/02/28/398x470/1_secretaria_de_educacao_fachada_foto_renan_otto-24453243.jpg 700w, https://odia.ig.com.br/_midias/jpg/2022/02/28/385x420/1_secretaria_de_educacao_fachada_foto_renan_otto-24453243.jpg 390w" alt="" width="1200" height="750" src="https://odia.ig.com.br/_midias/jpg/2022/02/28/1200x750/1_secretaria_de_educacao_fachada_foto_renan_otto-24453243.jpg" layout="responsive" noloading> O projeto abrange crianças do 1° e 2° ano. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto ecretaria_de_educacao_fachada_foto_renan_otto-24453243.jpg 1200w, https://odia.ig.com.br/_midias/jpg/2022/02/28/398x470/1_secretaria_de_educacao_fachada_foto_renan_otto-24453243.jpg 700w, https://odia.ig.com.br/_midias/jpg/2022/02/28/385x420/1_secretaria_de_educacao_fachada_foto_renan_otto-24453243.jpg 390w" alt="" width="1200" height="750" src="https://odia.ig.com.br/_midias/jpg/2022/02/28/1200x750/1_secretaria_de_educacao_fachada_foto_renan_otto-24453243.jpg" layout="responsive" noloading>

O projeto abrange crianças do 1° e 2° ano.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 28/02/2022 15:24

Com o propósito de melhorar a qualidade da alfabetização nas escolas, o Programa Tempo de Aprender, do Ministério da Educação (MEC), inicia suas atividades no início de março nas escolas de São Gonçalo. O projeto abrange crianças do 1° e 2° ano, com reforço escolar e apoio pedagógico para os professores, tendo em vista os impactos de dois anos de pandemia.

As ações visam aprimorar a formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores, disponibilizar materiais e recursos baseados em evidências científicas para alunos, professores e gestores educacionais, aprimorar o acompanhamento da aprendizagem dos alunos por meio de atenção individualizada e valorizar os professores e gestores da alfabetização.

“Estamos realizando esse projeto buscando fazer com que nossos alunos recuperem a defasagem no aprendizado por conta da pandemia. A orientação do prefeito Capitão Nelson é que toda equipe pedagógica da Secretaria de Educação dê total suporte aos profissionais que atuam nas escolas, para que possam oferecer um ensino de qualidade aos nossos alunos”, afirma o secretário de Educação Maurício Nascimento.

O programa Tempo de Aprender propõe ações estruturadas em quatro eixos:

Eixo 1 – Formação continuada de profissionais da alfabetização

Eixo 2 – Apoio pedagógico e gerencial para a alfabetização

Eixo 3- Aprimoramento das avaliações da alfabetização

Eixo 4 – Valorização dos profissionais da alfabetização