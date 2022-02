Concurso para Guarda Municipal teve mais de 21 mil inscritos | São Gonçalo | O Dia

Com a chegada de novos agentes a corporação gonçalense vai melhorar o atendimento. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Com a chegada de novos agentes a corporação gonçalense vai melhorar o atendimento.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 26/02/2022 07:56

O concurso para Guarda Municipal de São Gonçalo registrou 21.304 candidatos inscritos na disputa pelas 160 vagas. A prova está prevista para o dia 3 de abril e o cartão de confirmação de inscrição (CCI), com data, horário e local de exame, será disponibilizado a partir do dia 30 de março, no site do Instituto Selecon (www.selecon.org.br).

Ao todo, são 160 vagas, sendo 40 vagas imediatas e 120 para cadastro de reserva para cargos de nível médio. O salário, adicionado às gratificações, pode chegar a até R$ 3.506,47. Além da prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, os candidatos passarão por mais quatro etapas: exame de aptidão física, avaliação psicológica, exame médico e investigação social.

Por conta do avanço da pandemia do coronavírus, o concurso público havia sido suspenso em março de 2021, mas foi retomado no final do ano.

O secretário de Ordem Pública, David Ricardo, destacou a importância da retomada, pela atual gestão, do processo seletivo.

“O alto número de inscritos eleva ainda mais o nível do concurso. Além disso, esse processo seletivo promoverá também um incremento e renovação do efetivo da Guarda, motivando ainda mais esta importante instituição municipal”, disse o secretário.

Para o comandante da Guarda Municipal, Antônio dos Santos, a corporação poderá contar com novos agentes para melhorar o atendimento ao público e continuar contribuindo com a segurança pública.

“É de extrema importância a realização deste concurso para a Guarda Municipal. Com os novos agentes, poderemos melhorar o atendimento ao público e, primordialmente, contribuir e atuar mais na segurança pública. Além disso, a Guarda possui atribuições no trânsito, postos de segurança patrimonial, entre outras funções especiais, e por isso precisamos desses novos agentes”, afirmou.