Educação de São Gonçalo já convocou 745 aprovados em concurso

Ana Laura Simão, ex-aluna, agora é professora da rede municipal. Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Publicado 24/02/2022 18:02

Após ter sido aluna do Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no bairro Laranjal, Ana Laura Simão, de 25 anos, volta à sala de aula de maneira diferente. Ex-membro da banda da escola, ela tomou gosto pelo ofício e se especializou em Música. Ana Laura foi a primeira colocada no concurso para profissionais de Educação para professor docente I – Educação Artística, e já foi tomar posse para exercer o cargo no polo 5. Essa é a realidade de 745 profissionais que já foram convocados para atuar na Educação de São Gonçalo; deste número, 234 já foram empossados.



“O Estephânia mudou minha vida, porque, além dos professores serem maravilhosos, no colégio eu tive acesso às matérias ligadas à arte, como dança e música. A minha história ficou marcada pela rede municipal de São Gonçalo por ter conhecido a música aqui e, agora, voltar como professora, é uma alegria muito grande para mim”, afirmou Ana Laura Simão.



Até o momento, foram chamados 355 professores docentes II, 40 professores de apoio especializado, 73 merendeiros, 40 cuidadores de aluno especial, 35 professores de Português, 40 professore de Matemática, 9 professores de Educação Artística, 12 professores de Geografia, 21 professores de Educação Física, 19 professores de História, 13 professores de Ciências, 10 professores de Inglês, 22 professores orientadores educacionais, 24 professores orientadores pedagógicos, 4 professores supervisores educacionais e 28 inspetores.



“A Secretaria de Administração já comunica ao convocado quais serão os documentos e exames médicos necessários para a realização do exame admissional. O futuro servidor realiza os exames e, no mesmo dia, já pode ser nomeado. O edital previa 379 vagas imediatas e nós já convocamos quase o dobro de profissionais”, ressalta o secretário de Administração, Rodrigo Torregrosa.



O secretário de Educação, Maurício Nascimento, reforça que a convocação dos profissionais aprovados no último concurso tem o objetivo de sanar a carência na rede pública municipal.



“Em pouco mais de um mês, já chamamos mais de 700 profissionais, priorizando professores regentes de sala de aula. Nossas escolas já estão recebendo esses profissionais e, em pouco tempo, irá suprir a carência. Os novos servidores estão sendo recebidos com muita alegria por toda comunidade escolar”, afirma Maurício Nascimento.

