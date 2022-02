A sala, chamada de Ponto Azul, funciona nas dependências do Centro Especializado em Reabilitação (CER III), em Neves. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalhal

A sala, chamada de Ponto Azul, funciona nas dependências do Centro Especializado em Reabilitação (CER III), em Neves.Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalhal

Publicado 22/02/2022 19:14

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, e o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, Dr. Gleison Rocha, inauguraram, nesta terça-feira (22), a sala chamada de Ponto Azul, nas dependências do Centro Especializado em Reabilitação (CER III), em Neves. O espaço vai oferecer aos pais e responsáveis por autistas, uma programação mensal com atividades promovidas pela equipe multiprofissional da unidade de saúde. O objetivo é garantir um pouco de cuidado e acolhimento a quem cuida.

No evento, foi anunciada a inauguração de um Centro de Referência para o Autismo no Centro, já no próximo mês; a criação de outro em Alcântara e novos Pontos Azuis em outras unidades de saúde.

“Estamos investindo na escola do autista. Após o Carnaval, vamos inaugurar uma escola no Centro de São Gonçalo e estamos desapropriando outro imóvel, em frente ao batalhão (7º BPM), para outra escola do autista. Esse governo vai dar total apoio a vocês”, disse o prefeito, acrescentando que já determinou a aceleração da confecção da carteirinha dos autistas, um projeto de lei dos vereadores Nelsinho Ruas e Felipe Guarany.

O secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, também presente no evento, lembrou que, ainda esta semana, será publicado edital de chamamento para as pessoas que tiverem interesse em levar os seus filhos para fazer tratamento no Centro de Referência de Autismo, que será inaugurado.

“A gestão do prefeito Capitão Nelson tem se dedicado muito em vários segmentos, incluindo a reestruturação da saúde em São Gonçalo. E não podemos deixar de lado essa causa tão importante, que muitos anos foi deixada de lado. Os centros de referência vão colaborar muito com vocês. A gente sabe de todas as dificuldades, as batalhas que vocês têm como mães. Mas agora o poder público está olhando por vocês para superar as dificuldades”, concluiu Douglas.

O secretário de Saúde, Dr. Gleison Rocha, apontou a importância do acompanhamento das crianças e o apoio aos responsáveis através do Ponto Azul.

“As palavras-chaves aqui são amor, atenção e respeito. Esse espaço será bem útil para ajudar as pessoas que cuidam dessas crianças para conhecer melhor e aceitar melhor. Tem que cuidar, buscar recursos para se ajudar. Esse ponto será o início em São Gonçalo. Depois, vamos ampliar para outras unidades”, finalizou o secretário.

A assistente administrativo Roberta Maia, de 33 anos, é representante do Grupo Teacolher Mães SG e disse que este é o primeiro passo, mas que é muito importante.

"Esse acolhimento materno tem que ser feito com empatia, com amor. Essa iniciativa do Ponto Azul é incrível e muito válida”, disse a mãe.

A primeira atividade no Ponto Azul será no dia 15 de março, em alusão ao Dia da Mulher, comemorado no dia 8 do mesmo mês. Neste dia, as mães terão um Dia de Beleza na unidade de saúde.