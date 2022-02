O estabelecimento foi multado por falta de alvará em mais de R$ 2 mil. - Divulgação

O estabelecimento foi multado por falta de alvará em mais de R$ 2 mil.Divulgação

Publicado 21/02/2022 20:24

Após receberem denúncias de moradores sobre a realização de evento irregular em via pública e perturbação de sossego, fiscais da Prefeitura de São Gonçalo interromperam um evento em um bar na Avenida José Manna Júnior, na Trindade, no fim da noite de domingo (20).



Equipes da Prefeitura realizavam ações de fiscalização noturna quando foram acionadas para atender uma denúncia de perturbação de sossego no bairro da Trindade. Ao se dirigirem ao local, foi constatado que o estabelecimento não tinha alvará de funcionamento. O bar foi multado e teve mesas e cadeiras que ocupavam o espaço público apreendidas e levadas para o depósito público municipal. Após a presença da equipe de fiscalização, o evento foi encerrado.



O bar também recebeu dois autos de infração, um por aglomeração de pessoas e outro por falta de licença sanitária. A multa por falta de licença sanitária é de R$ 3.815,24. O valor da multa será estabelecido após o processo de avaliação realizado pela Vigilância Sanitária, baseado no Código Sanitário do município de São Gonçalo. O proprietário tem até 20 dias para recorrer.



As ações integradas através da ‘Operação Cidade em Ordem’, são realizadas de forma conjunta entre Secretaria Municipal de Ordem Pública e a Vigilância Sanitária, com apoio da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, Guarda Municipal e Polícia Militar, durante todos os finais de semana, a partir das 22h.