Os principais itens de doação são: água mineral, roupas, itens de higiene pessoal e alimentos não perecíveis.Divulgação

Publicado 17/02/2022 22:53 | Atualizado 17/02/2022 23:01

O secretário de Estado de Transportes, Andre Nahass, mobilizou as concessionárias MetrôRio, SuperVia e CCR Barcas com o objetivo de utilizar as principais estações de trem, metrô e barcas como pontos de arrecadação de alimentos e donativos às vítimas da chuva em Petrópolis. Os principais itens de doação são: água mineral, roupas, itens de higiene pessoal e alimentos não perecíveis, de acordo com cada concessionária.



- É fundamental unir forças em prol da solidariedade neste momento tão dramático e de tanta vulnerabilidade das pessoas afetadas. Toda ajuda já é suficiente para fazer a diferença – destacou o secretário.

Já o presidente da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (CENTRAL), Pedro Castilho, pelas redes sociais oficiais da empresa, publicou a sua solidariedade e apoio a todos os moradores de Petrópolis.

- Meus sentimentos às famílias que perderam seus entes queridos e desejo que o prefeito Rubens Bomtenpo e o vice-prefeito Paulo Mustrangi deem a volta por cima desta tragédia causada pelas fortes chuvas. Estamos à disposição para colaborar com o que for preciso neste cenário de duras perdas -, afirmou na postagem Pedro Castilho.



Confira os pontos de coleta:



CCR Barcas: As caixas coletoras ficarão disponíveis na estações Arariboia e Charitas.



MetrôRio: As doações serão recebidas nas estações Pavuna, Central, Carioca, Largo do Machado e Jardim Oceânico.



SuperVia: Os usuários poderão deixar suas contribuições nas estações Central do Brasil, Deodoro, Bangu, Nilópolis, Pavuna/São João de Meriti e Duque de Caxias.