Durval: repositor foi morto pelo vizinho na porta de casaReprodução

Publicado 17/02/2022 19:28

Foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por homicídio doloso ( ou seja quando há a intenção de matar), o sargento da Marinha Aurélio Alves pela morte de Durval Teófilo Filho, 38 anos, na noite do dia 02/02, com três tiros e sem chance de defesa. O sargento alegou à polícia ter confundido Durval com um assaltante que estivesse invadindo o condomínio onde a vítima também residia.

O militar havia sido autuado pela Polícia Civil por homicídio culposo ( quando não há intenção de matar), mas o MPRJ solicitou a justiça e foi logo foi atendida solicitação para a mudança na tipificação do crime, alterando para doloso. Com o inquérito concluído, a Delegacia de Homicídios (DH), encaminhou ao MPRJ e este por sua vez, manteve a tipificação dolosa.

De acordo com o MPRJ, o tipo de crime no qual Aurélio teve a denúncia aceita pode variar de 6 a 20 de reclusão.