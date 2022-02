O prefeito Capitão Nelson reuniu parte do secretariado e representantes das universidades Salgado de Oliveira e Estácio. - Divulgação PMSG

O prefeito Capitão Nelson reuniu parte do secretariado e representantes das universidades Salgado de Oliveira e Estácio.

15/02/2022

São Gonçalo deu o primeiro passo para firmar um novo acordo de cooperação técnica para estágios junto à Prefeitura. Na tarde desta segunda-feira (14), o prefeito Capitão Nelson reuniu parte do secretariado e representantes das universidades Salgado de Oliveira e Estácio.

Durante a reunião, o prefeito ouviu de que forma cada uma das secretarias poderia aproveitar a mão de obra vinda das universidades, em funções a serem desempenhadas por estagiários para que eles possam desenvolver-se profissionalmente e contribuir com seu aprendizado no crescimento da cidade, um acordo de benefício mútuo entre o município e os alunos. Também foram colocados em pauta a especialização e o aprimoramento de servidores através de convênios com as universidades.

“Acho que tem que haver esse elo de ligação entre o poder público e as universidades. É importante mantermos essa troca porque a cidade só tem a ganhar. Essa parceria pode também beneficiar o funcionalismo da nossa cidade, que por muito tempo ficou estacionado, impulsionando servidores a buscar especializações em suas áreas de atuação”, disse o prefeito Capitão Nelson.

As instituições e a Prefeitura irão definir as áreas de atuação dos estudantes conforme a necessidade do município. Entre as áreas de formação que poderiam ser aproveitadas para atuação junto às secretarias estão os cursos de Direito, Ciências Contábeis, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Serviço Social, Psicologia, Educação Física, Engenharia Ambiental, Veterinária, Arquivologia, formações em áreas médicas e outras.

Essas formações poderiam dar apoio para expansão de atendimentos à população, como por exemplo, nos programas Cidadania Itinerante e Justiça Itinerante, que são porta de acesso a serviços e garantia de direitos, em especial para populações mais carentes do município.

Atualmente, a Prefeitura possui parceria com a universidade Estácio, que oferece descontos de 50% para servidores que queiram cursar pós-graduação lato sensu ou graduação, nas modalidades de ensino presencial, semipresencial, flex e digital. O desconto é válido durante todo o curso, na modalidade presencial, nas seguintes carreiras: Administração, Ciências Contábeis, Logística, Gestão de Recursos Humanos, Biomedicina, Farmácia, Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Pedagogia e Direito. O acordo contempla ainda mais de 100 cursos na modalidade digital, que também possuem este desconto.

O próximo passo para concretizar a cooperação mútua é a formalização do pedido por parte das instituições de ensino superior para a Prefeitura e definição dos termos para a realização dos estágios, bem como o processo de seleção dos estudantes interessados.

Estiveram presentes na reunião com o prefeito Capitão Nelson, o secretário Chefe de Gabinete, Eugênio Abreu, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza, o secretário de Administração, Rodrigo Torregrosa, o secretário de Saúde e Defesa Civil, Dr.Gleison Rocha, o secretário de Educação, Maurício Nascimento, a secretária de Esporte e Lazer, Simone Monteiro, o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio, o secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso, a procuradora geral do município, Dra. Januza Santos , o virologista e coordenador do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) de São Gonçalo, Raphael Rangel, além dos gestores das universidades; o diretor geral da Universo, Fabio Tavares, a diretora acadêmica da Universo, Danielle Mello, o gestor da Estácio Alcântara, Bernardo Montez e o coordenador da Estácio, Welington Davi.