Segundo o governador Cláudio Castro, ter o Bolsa-Atleta em funcionamento no estado é uma vitória do desporto fluminense. - Divulgação

Publicado 14/02/2022 20:25

Já está disponível o edital de convocação e processo seletivo do Programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. A iniciativa, que prevê um benefício que varia entre R$ 500 e R$ 5.000 para 600 atletas e paratletas de todo o Rio de Janeiro, tem um investimento total de R$ 6,3 milhões em 2022 do governo estadual fluminense.

Os interessados devem acessar o site da pasta (http://www.rj.gov.br/secretaria/esporte) onde o edital foi publicado e obter todas as informações.





- Colocar em execução um programa que há mais de 10 anos estava parado tem uma importância significativa para o Rio de Janeiro. Voltamos a receber grandes competições esportivas nacionais e internacionais, mas não podemos esquecer que atleta precisa de apoio para se desenvolver. Por isso, ter novamente o Bolsa-Atleta em funcionamento no estado é uma vitória do desporto fluminense – ressaltou o governador Cláudio Castro.





Ao todo, são cinco categorias para atletas e paratletas - Olímpica & Paralímpica, Internacional A, Internacional B, Nacional A e Nacional B. O diferencial do programa é que 85% das bolsas serão destinadas para atletas e paratletas da base. Isso representa 58% dos recursos destinados para fomentar uma nova geração de esportistas. Os demais 42% dos recursos serão destinados para atletas de alto rendimento (15% das bolsas).





Critérios



Além dos jovens atletas, estão aptos a receber a Bolsa Atleta praticantes de surfe e esportes de alto rendimento de todas as modalidades, desde que filiados a uma federação estadual, associação nacional, confederação nacional ou pelos comitês olímpico e paralímpico brasileiro.





- Vamos contemplar atletas e paratletas nos níveis profissional, universitário e escolar, englobando crianças, adolescentes e também portadores de deficiências. Nossa intenção é cuidar sempre do cidadão, descobrir talentos. E aí, sim, surgirão os verdadeiros campeões - falou o secretário de Esporte e Lazer, Gutemberg Fonseca.





Vale ressaltar que, caso o atleta ou paratleta já tenha algum tipo de benefício - público ou privado - a concessão do auxílio estadual será de 80% do valor destinado à respectiva categoria.