Publicado 11/02/2022 21:34

O projeto Música na Praça está de volta. Desta vez será no São Gonçalo Shopping, que contará durante o mês de fevereiro, com uma nova temporada de shows gratuitos com apresentações de músicos gonçalenses. O evento, que será realizado toda sexta-feira do mês, das 18h às 20h, é um excelente programa para reunir família e amigos, curtir boa música ao vivo e saborear as diversas opções gastronômicas na praça de alimentação do mall.





Nesta sexta, 11 de fevereiro, o Pagode do Jotta vai agitar o mall com muito samba e pagode. Já no dia 18 de fevereiro, é a vez do cantor Danilo Minarini que vai apresentar sucessos da MPB e grandes hits internacionais. Para encerrar a temporada de shows do mês, no dia 25, a dupla Aline & Suellen, que estreou a programação do evento no dia 4, volta aos palcos com o melhor da música pop.





“Recebemos inúmeros pedidos em nossas redes sociais solicitando o retorno dos shows em nossa praça de alimentação. Estamos aproveitando que, neste ano de 2022, comemoramos os 18 anos do São Gonçalo Shopping para presentear os gonçalenses com ações que fomentem a cultura, tradição e alegria que só o nosso município possui. Esperamos que os shows embalem o início do fim de semana de nossos clientes e façam todos dançarem com a gente”, diz Danielle Coutinho, Coordenadora de Marketing do São Gonçalo Shopping.





A programação do Projeto Música na Praça é a seguinte:



Dia 04/02 – Sexta – Aline & Suellen - sertanejo e pisadinha;



Dia 11/02 – Sexta – Pagode do Jotta - pagode e samba;



Dia 18/02 – Sexta – Danilo Minarini - MPB e música internacional;



Dia 25/02 – Sexta – Aline & Suellen - música pop.

Lembrando que a entrada é de graça.