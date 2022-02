A iniciativa busca conscientizar a população sobre a realidade da pobreza menstrual que atinge muitas meninas e mulheres no Brasil. - Divulgação

O Pátio Alcântara, empreendimento administrado pela Aliansce Sonae em São Gonçalo, ao apoiar o projeto Coletivo Para Elas, realiza uma campanha de combate à pobreza menstrual em prol de mulheres em situação de vulnerabilidade social no município de São Gonçalo.

Agora, o shopping é um ponto de coleta de produtos de higiene íntima feminina, como absorventes, sabonetes e lenços umedecidos. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta, das 9h às 21h, em um ponto de arrecadação no piso térreo do mall.



"Esse problema social dificulta e às vezes impede que adolescentes e mulheres realizem suas atividades do dia a dia durante o período menstrual por falta de produtos de higiene íntima. Segundo os dados do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e da Unicef, 4 milhões de meninas brasileiras não têm acesso a absorventes e 1 a cada 10 já deixou de frequentar a escola em período menstrual", ressaltou o shopping no texto.





O Coletivo Para Elas é um projeto que tem como objetivos alertar a população sobre o impacto da pobreza menstrual e arrecadar itens de higiene feminina para mulheres em situação de vulnerabilidade social no município gonçalense. Os produtos arrecadados no Pátio Alcântara serão distribuídos para as instituições parceiras do coletivo: Casa de Acolhimento Infantil (CAI), Centro de Acolhimento e Cidadania (CAC), Residência Exclusiva (RI), Espaço de Reinserção Dandara e Centro-Dia Pessoa com Deficiência.