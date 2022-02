O programa foi estruturado com o objetivo de promover a participação comunitária. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 09/02/2022 21:53

O Programa “Mãos à Obra” desde agosto contempla as ruas do município com serviço de calçamento e/ou pavimentação para melhorar a acessibilidade às comunidades e a qualidade de vida dos usuários. No total, 30 ruas estão recebendo as intervenções atualmente, numa ação integrada entre a Prefeitura e a população.

O objetivo é promover a participação comunitária nos planos de gestão administrativa, destinados à dotação de infraestrutura das vias urbanas municipais.

Enquanto grandes frentes de trabalho se espalham pelas principais vias, outras intervenções, em ruas distantes do Centro, começam a tomar forma através do programa, que foi estruturado pelo secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza, junto com o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas.

A professora Ana Cláudia Menengathi, de 35 anos, moradora da Rua Mário de Alencar, em Vista Alegre, disse que a rua estava abandonada há muito tempo até o programa chegar.

“Eu moro aqui há alguns anos e essa rua sempre foi horrível. Quando chovia era muita lama. Uma parte dela já é asfaltada, mas esse trecho aqui era areia. Quando chegou o concreto melhorou muito, tanto para os pedestres quanto para os motoristas, porque além da areia e da lama, também havia buracos”, disse.

A Rua Mário de Alencar foi a primeira rua a receber o Mãos à Obra e teve cerca de 150 metros concretados, além de receber meio-fio. Ao todo, cerca de 40m² de concreto foram utilizados na intervenção. No local, também foram realizadas obras de limpeza e manutenção em caixa de passagens e manilhas de águas pluviais.

“Esse concreto aqui melhorou demais. Antes, era muita poeira dentro de casa e lama quando chovia. Agora as crianças até ficam na rua brincando. A gente se sente com mais dignidade, porque não adianta nada ajeitar a casa toda e a rua ficar feia. Agora ficou ótimo”, disse Lucienne Silvério, de 54 anos, moradora da Rua Professor Firmino Cardoso, no Coelho.

Atualmente, o programa está sendo executado em ruas dos bairros de Monjolos, Vista Alegre, Itaoca, Engenho do Roçado, Anaia Pequeno, Ipiiba, Coelho, Porto do Rosa, Maria Paula e Gradim.

