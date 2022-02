A Operação Educação no Trânsito, na Rua Doutor Nilo Peçanha, altura do bairro Estrela do Norte. - Divulgação

Publicado 07/02/2022 20:55

A Secretaria de Transportes de São Gonçalo, em parceria com o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ), realizou a Operação Educação no Trânsito, na Rua Doutor Nilo Peçanha, altura do bairro Estrela do Norte, na manhã desta segunda-feira (7).

O objetivo das ações é conscientizar os condutores que são abordados nas ações, realizando orientações sobre segurança no trânsito, como o perigo do uso de celular ao volante, a importância da manutenção de itens de segurança do veículo, além do uso do cinto de segurança.

Para o secretário de Transportes, Fábio Lemos, a ação integrada junto ao Detran é fundamental para conscientização dos motoristas.

“Através dessa integração com o Detran, queremos mostrar ao motorista gonçalense que é possível termos um trânsito mais seguro em nosso município. Esse trabalho de conscientização é complexo, mas a Semtran, por determinação do prefeito Capitão Nelson, segue empenhada para reduzir os números de acidentes e combater as irregularidades no trânsito de São Gonçalo”, disse o secretário.

A blitz educativa foi realizada por servidores da Secretaria Municipal de Transportes e do Detran-RJ, com apoio da Guarda Municipal de São Gonçalo e da Polícia Militar. A ação contou ainda com a participação de Felipe Santos, coordenador geral de Educação Para o Trânsito do Detran-RJ.

As ações da Operação Educação no Trânsito são realizadas por todo o Estado do Rio de Janeiro, através de ações itinerantes do Detran-RJ, em parceria com as prefeituras fluminenses.