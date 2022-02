Em um ano de atuação policiais do São Gonçalo Presente já retiraram das ruas 300 criminosos. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Em um ano de atuação policiais do São Gonçalo Presente já retiraram das ruas 300 criminosos.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 04/02/2022 22:12

A Operação São Gonçalo Presente, em menos de um ano de expansão, através das ações de patrulhamento realizadas nas principais vias da cidade e em locais de grande movimentação, já retirou das ruas 300 criminosos. As intervenções realizadas diariamente, de forma estratégica, colaboram para reduzir a mancha criminal e garantir a segurança da sociedade gonçalense. Desde a expansão da operação, ocorrida no final de março de 2021, já foram efetuadas 165 prisões em flagrante e 135 cumprimento de mandado de prisão e captura de foragidos.

Com um trabalho integrado, nesses quase dez meses de atuação com rondas rotineiras, já foram registradas ocorrências por ameaças, associação ao tráfico, desacato, desobediência, estelionato, furtos, lesão corporal, receptações, porte ilegal de arma, resistência qualificada, além de apreensões de materiais entorpecentes, celulares com restrições na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e veículos, entre outros.

A retirada de armamentos nas ruas também é uma questão que tem influenciado na queda nos índices criminais. Nesse mesmo período, já foram recolhidas das avenidas em ações de patrulhamento ostensivo 155 munições, 18 armas de fogo e 11 simulacros. A remoção desses armamentos das ruas, que possuem grande potencial de letalidade, também leva à redução contínua dos índices de assaltos a mão armada e roubos.

O secretário de Ordem Pública, Major David Ricardo, afirma que esse resultado contribui diretamente na redução dos índices criminais.

“Esse número é significativo, uma vez que demonstra um policiamento pró-ativo e eficiente. São 300 marginais a menos nas ruas da cidade, o que impacta diretamente nas reduções criminais que o município vem alcançando mês a mês’, afirmou o secretário.

Patrulhamento – A operação atua entre o horário das 5h às 23h, realizando patrulhamento através de motos e viaturas, exclusivamente em áreas urbanas de grande movimentação e concentração de estabelecimentos comerciais.