Os primeiros traços já podem ser vistos no viaduto do Alcântara. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Os primeiros traços já podem ser vistos no viaduto do Alcântara.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 03/02/2022 17:25

O bairro Alcântara está ficando mais colorido desde que o projeto Cidade Ilustrada começou a espalhar a história da cidade em forma de grafite. A equipe responsável pelo trabalho finalizou o terceiro painel e já iniciou o preparo para o quarto paredão que será grafitado na Rua Manoel João Gonçalves. Os primeiros traços já podem ser vistos no paredão.

O quarto painel contará a histórica guerra entre os povos indígenas Tupis e Tamoios. O povo Tupi se uniu aos portugueses por acordos políticos e casamentos. Já os Tamoios são a união contra a escravidão do povo Guaianases, Tupinambás e Aymores, que se juntaram aos franceses.

Todos os povos ocuparam o território sudeste e toda a costa do município de São Gonçalo, principalmente os Tamoios, em uma guerra de tronco linguístico, como o dialeto Tupi.

O primeiro painel, nomeado de Gênesis, localizado na Rua Doutor Alfredo Backer, no sentido Colubandê da via, remonta à história da região que hoje conhecemos como a cidade de São Gonçalo, antes de ser fundada, exaltando os Tamoios, povos originários da região, vegetação e animais nativos.

A segunda pintura, batizada de Centralidades, na Rua Manoel João Gonçalves, conta a origem do bairro do Alcântara, com o porto, estação de trem, o desenvolvimento da cidade, indústria, cana de açúcar, bonde elétrico e tudo que remete ao crescimento econômico.

Já o terceiro painel, na Rua Jovelino de Oliveira Viana, é uma continuação do painel Gênesis, que conta um pouco a história da região antes mesmo de receber o nome de São Gonçalo. Foram ressaltados a fauna gonçalense e os povos originários indígenas.

Após esta fase, o viaduto do Colubandê será o próximo a receber o projeto Cidade Ilustrada. No local, será abordada toda a parte histórica da escravidão, aproveitando o contexto da Fazenda Colubandê, e de fundação da cidade.

As frentes de trabalho recebem as tintas dos grafiteiros Amanda Cabocla, Dyego Xamp, Eduardo Tex, Gustavo Gut, Italo Ogai, Marcelo Alio, Rafael Raf, Siri do Muro e Thiago Tr3p. A curadoria é de Marcelo Eco e a produção fica a cargo de Jose Luiz Mancha.

Projeto – O projeto ligado a Secretaria de Cultura, foi idealizado pelo prefeito, Capitão Nelson, que recebeu um grupo de grafiteiros da cidade em fevereiro do ano passado para desenvolver uma iniciativa que proporcionasse um ambiente agradável, além de conscientizar a população sobre a necessidade de conservar o local, melhorando o aspecto da cidade.