Agora o Espaço Rosa conta com um número de whatsapp para facilitar o acesso às informações dos serviços oferecidos. - Divulgação PMSG

Publicado 02/02/2022 21:19 | Atualizado 02/02/2022 21:21

O Espaço Rosa, local de referência que atua diretamente na prevenção, diagnóstico e acompanhamento do câncer de mama e colo do útero em São Gonçalo, adotou um novo meio de comunicação com as pacientes. Agora, a unidade conta com um número de whatsapp para facilitar o acesso às informações dos serviços oferecidos. Através do número (21) 99461-9389, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, os pacientes poderão solucionar suas dúvidas sem precisar sair de casa.

Entre os serviços oferecidos por esse novo canal de comunicação estão informações sobre inserção em filas para atendimentos, confirmações de consultas, pendência de documentos e esclarecimentos de dúvidas em relação a agendamento.

É importante ressaltar que não são realizados agendamentos de consultas e exames através do número do whatsapp. Os agendamentos de mastologista, preventivo e core biópsia de mama guiada por ultrassonografia, que facilita muito o diagnóstico precoce do câncer de mama, são marcados diretamente no Espaço Rosa. Os demais serviços seguem sendo realizados pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.

“Nosso objetivo é facilitar a resolução de dúvidas sem que o paciente precise gastar tempo e dinheiro de passagem para comparecer à unidade. É mais um meio facilitador entre o Espaço Rosa e os pacientes”, informou a diretora da unidade, Marcela Brasil.

O Espaço Rosa conta com uma equipe multidisciplinar composta por psicóloga, ginecologista, enfermeira, mastologista, nutricionista e assistente social, além de disponibilizar ultrassonografias, core biopsy, colposcopia e transvaginal. O local também disponibiliza projetos e ações sociais constantes, como a campanha de doação de cabelos para confecção de perucas para pacientes em tratamento de câncer.