A Prefeitura realizou a retirada do lixo, vai capinar o local e construir um muro para impedir que as pessoas voltem a jogar detritos no entorno da Escola Marlucy Salles. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 01/02/2022 21:18

Uma área na Rua Itaocara, no bairro Trindade, que acumulava lixo e mato alto, recebeu nesta terça-feira (1º) uma equipe da Subsecretaria de Limpeza Urbana da Prefeitura de São Gonçalo, que atendeu ao chamado dos moradores. O local foi limpo e será capinado.

"A gente tem que ficar de olho para que as pessoas não joguem lixo. Falta consciência da população também", disse Marcelo Coutinho, de 49 anos, que mora há 14 na Rua Itaocara.

De acordo com o subsecretário de Limpeza Urbana, Paulo Valado, a Prefeitura realizou a retirada do lixo, vai capinar o local e construir um muro para impedir que as pessoas voltem a jogar detritos. A ação incluiu a limpeza de uma área que abriga o ponto final do ônibus 403M (Trindade x Niterói).

“Agora as pessoas poderão usar o espaço para esperar o ônibus com mais segurança. Antes o mato estava muito alto, dificultava a visão. É bom até para os moradores que podem ficar aqui à noite”, disse João Neto, de 39 anos, morador do bairro há 26 anos.