O paciente Kauã de Melo Leandro ganhou nesta segunda-feira, dia 31, uma festinha de aniversário.

Publicado 01/02/2022

O paciente Kauã de Melo Leandro ganhou nesta segunda-feira, dia 31, uma festinha de aniversário da equipe do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo (RJ). Na verdade, Kauã é mais do que um paciente: é um hóspede, um filho que a equipe de plantão “adotou” para cuidar e garantir sua saúde.

E também não foi a primeira festinha de aniversário no hospital: foi a 17ª. Kauã está internado no hospital desde os dois anos de idade. E todos os anos, nesta data, os funcionários se mobilizam para cantar os parabéns para Kauã. Nesta segunda-feira, a festa de Kaká, como é chamado, foi com docinhos e bolo, em uma área reservada do CTI pediátrico, respeitando os protocolos de prevenção do Covid-19. Todos os anos a comemoração ocorre na brinquedoteca e reúne todas as crianças internadas.

Kauã chegou ao hospital em 2009 e estava em coma. Logo, no entanto, foi diagnosticado com distrofia muscular, uma doença degenerativa que afeta os músculos e, além de impedimento de andar, também dificulta a sua respiração. Devido à doença, Kauã não tem a rigidez necessária nos músculos para sustento do corpo e, por isso, depende de leito apropriado ou cadeira de rodas, além de respirador com oxigênio. Apesar da doença, Kauã não tem nenhum comprometimento neurológico e entende tudo que acontece a seu redor.

Porém, de família de origem humilde e sem possibilidade de tratamento em casa, Kauã passou a viver no CTI do Heat para se desenvolver com mais qualidade de vida. E assim já se passaram mais de 15 anos – e esta segunda-feira foi mais um dia para comemorar a vida, brindar a esperança e celebrar a superação de dificuldades.

