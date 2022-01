A parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o governo do Estado do Rio, leva uma série de intervenções por toda a cidade. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 28/01/2022 20:29

A parceria entra a Prefeitura de São Gonçalo e o governo do Estado do Rio está dando o que falar. No início desta semana uma série de intervenções foram feitas na Rua Cidade de Lisboa, que liga os bairros de Vista Alegre, Monjolos, Pacheco, Barracão e Santa Isabel. Nesta sexta-feira, o prefeito Capitão Nelson esteve no local das obras, que serão realizadas ao longo de 1,2 quilômetro da via.

Ao lado dos secretários de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza, e de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, além do deputado federal Altineu Côrtes, o prefeito acompanhou os trabalhos de drenagem, pavimentação e urbanização. O grupo, que incluiu o vereador Nelsinho Ruas, que solicitou as obras, também fiscalizou intervenções em outras localidades de Vista Alegre e do Pacheco.

“Quero parabenizar toda essa equipe, porque sem ela não seria possível realizar esse trabalho. As coisas aqui não são fáceis, mas estamos avançando, em parceria com o governo estadual. Vamos seguir trabalhando para beneficiar os gonçalenses”, disse Capitão Nelson.

De acordo com o Gabriel Leite Inácio, engenheiro responsável pela obra, a Rua Cidade de Lisboa é uma importante via da região e receberá intervenções em toda a sua extensão. “São vários bairros que já receberam e outros que receberão esse pacote de obras. É uma solicitação do prefeito junto ao Estado”, disse.

O comerciante Manoel Francisco, de 65 anos, mora e trabalha no bairro Vista Alegre há 40 anos e está feliz com a atenção que não só o bairro vem recebendo, mas toda a cidade.

“Isso aqui sempre foi esquecido. Há anos que a rua vira um rio quando chove. Nunca fizeram nada. O Nelson conhece isso aqui como ninguém, ele mora aqui perto. Ele sabe a nossa dificuldade, e agora as coisas vão melhorar”, disse.

O prefeito também esteve nesta sexta-feira na Estrada do Bichinho, que está recebendo obras de drenagem, pavimentação, construção de calçada e meio fio ao longo de 1,5 quilômetro.

Programa Mãos à Obra – Não são somente as ruas mais movimentadas da cidade que são beneficiadas por obras de infraestrutura. Vias mais afastadas do Centro também recebem diariamente as equipes de obras para que melhorias sejam realizadas.

É o caso da Rua Ari Matos, no bairro Vista Alegre, que recebeu o programa “Mãos à Obra”, uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com o objetivo de levar melhorias ao bairro e, em consequência, garantir mais qualidade de vida aos moradores.

No local onde está sendo feita a colocação de concreto, o morador mais antigo, conhecido como Sabá, de 78 anos, agradeceu ao prefeito pelas melhorias feitas no bairro. “Eu sempre acreditei que este governo não nos deixaria esquecidos. A rua aqui está ficando ótima. Nunca deram essa atenção”, disse.

Espaço Raul Veiga – As barracas doadas pela Prefeitura para ordenar o trabalho dos ambulantes e feirantes no Espaço Raul Veiga, no Alcântara, continuam sendo instaladas e recebendo os últimos reparos para que os trabalhadores possam utilizá-las.