A expansão do São Gonçalo Presente ajudou a redução consecutiva dos índices de criminalidade pelas vias da cidade. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

A expansão do São Gonçalo Presente ajudou a redução consecutiva dos índices de criminalidade pelas vias da cidade.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 27/01/2022 19:18

Os índices de criminalidade pelas vias da cidade de São Gonçalo têm diminuído consecutivamente, desde a expansão do Programa São Gonçalo Presente no município. Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), em dezembro de 2021, a cidade conseguiu uma redução de 45,75% nas ocorrências relacionadas a roubo de veículos, se comparado ao mesmo período de 2020, sendo o menor número já registrado desde 2010.

Conforme os dados, foram registradas 212 ocorrências, sendo 97 casos a menos do que o registrado no mesmo período no ano anterior, segundo o levantamento.



Os roubos de pedestres também seguem em queda, com diminuição de 35,40%. Em 2020, foram 339 registros contra 219 ocorrências em dezembro de 2021, alcançando uma diminuição de 120 registros no mês, se tornando o menor número registrado desde 2004. O indicador de letalidade violenta também caiu, registrando 23,08% de queda no mesmo período. Em dezembro de 2020, foram 26 registros contra 20 ocorrências em dezembro de 2021, de novo o menor número já registrado.



Outro fator que apresentou queda nos índices foi o roubo de carga, com diminuição de 58,70% no registro de ocorrências no mês de dezembro de 2021, sendo a menor marca desde 2009.



O secretário de Ordem Pública, major David Ricardo, disse que o município de São Gonçalo segue na direção certa e com estratégias adequadas para manter a população em segurança.



“Seguimos na direção certa com a estratégia adequada para entregar uma cidade mais segura ao gonçalense. Esses números representam um trabalho integrado e muito elaborado das forças de segurança municipais e estaduais, através das Polícias Militar e Civil, São Gonçalo Presente e Guarda Municipal. Como podemos ver, são números históricos com redução significativa de todos os indicadores criminais. Vamos continuar perseguindo a excelência sempre. Essa é a determinação do nosso prefeito e não descansaremos enquanto houver crime na cidade. Os principais responsáveis por esses resultados são nossos policiais e guardas municipais, que labutam dia e noite na busca pela garantia do direito de ir e vir dos cidadãos em São Gonçalo”, disse o secretário.



Redução – Segundo a Prefeitura, desde julho de 2021, os registros na queda dos índices criminais já eram positivos para o município. "Em julho, a redução nas ocorrências relacionadas a roubo a transeuntes foi de 27,56%. No mês de agosto do mesmo ano, a redução foi de 22,83%; em setembro, chegou a cair 44,53%. Já em outubro, os dados diminuíram ainda mais, chegando a registrar uma queda de 50,10% no índice de roubo de pedestres, atingindo uma importante marca histórica para a cidade. Em novembro, os dados registraram queda de 36,24%", informou o Executivo no texto.



São Gonçalo Presente – Sobre o São Gonçalo Presente, o Programa, teve sua expansão no município gonçalense no fim de março de 2021. "Atualmente, a cidade conta com reforço no policiamento, com auxílio de 160 agentes de segurança patrulhando a cidade diariamente, com motos e viaturas, exclusivamente em áreas urbanas e de grande movimentação e concentração de estabelecimentos comerciais, das 5h às 23h", destacou a Prefeitura na nota.