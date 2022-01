No início desta semana foram instaladas 19 barracas, que vão acomodar 38 ambulantes. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 25/01/2022 19:59

O Espaço Raul Veiga, em Alcântara, começou a receber nesta semana as barracas que vão ordenar o trabalho dos ambulantes e feirantes cadastrados. Serão entregues 50 barracas que comportam dois vendedores cada. O local terá iluminação elétrica, tapagem e divisória para que o espaço receba dois trabalhadores.

Na última segunda-feira (24), foram instaladas 19 barracas, que vão acomodar 38 ambulantes. As barracas foram fabricadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e serão doadas aos trabalhadores.

O bairro Alcântara vem recebendo, desde o início de 2021, uma série de ações de melhorias, com ordenamento urbano, reforço na fiscalização de trânsito, ações de limpeza e desobstrução das vias para melhorar a circulação de pedestres.

A revitalização inclui a criação do Espaço Raul Veiga, beneficiando comerciantes, vendedores informais e pedestres. Um bicicletário já foi instalado no espaço público, dentre outras melhorias. O bairro também é o primeiro a receber o projeto Cidade Ilustrada, com arte em grafite nos paredões do viaduto que corta o local.

Cerca de mil caixotes já foram retirados da Rua Raul Veiga e a Secretaria de Ordem Pública de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, informa que, após a colocação de todas as barracas, irá reforçar as ações para que os vendedores não coloquem lixo nas calçadas.