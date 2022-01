As ações estão sendo realizadas pelas equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, através dos Departamentos de Conservação e Obras. - Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

A Prefeitura de São Gonçalo intensificou o mutirão de limpeza, colocação de manilha e operação Tapa Buraco em diversos pontos da cidade. As ações estão sendo realizadas pelas equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, através dos Departamentos de Conservação e Obras (DCO).

Na última terça-feira (25), a Rua Maria Rita, no bairro Porto Novo, recebeu a equipe da Operação Tapa Buraco do 5º DCO, que realizou a limpeza do bueiro e a troca de manilhas. O mesmo serviço foi realizado pela equipe do 4º DCO, ainda na terça-feira, na Travessa Souza, no bairro Paraíso, e na Rua Ipiranga, no bairro Gradim.

A Avenida Canal, no Vila Lage, recebeu o grupo de trabalho para fazer o serviço de limpeza e capinagem. No mesmo local, nesta quarta-feira, os funcionários do 4º DCO realizaram a limpeza do canal, pintura do meio fio, conserto da calçada no entorno do canal e finalizaram a Operação Tapa Buraco.

O comerciante José do Amaral Vicentino, de 69 anos, disse que mora e trabalha próximo à Avenida do Canal há 36 anos e que o local sempre foi esquecido.

“Ninguém vinha aqui cuidar desse canal. Sempre que chove, enche, e a gente cansou de fazer reclamação na Prefeitura. Agora, a gente vê as equipes trabalhando, limpando o canal. Agora estão lembrando da gente”, disse.

O grupo de serviço do 3º DCO esteve nesta quarta-feira na Avenida Itamarati, em Guaxindiba, e na Rua Dois, em Marambaia para fazer limpeza de caixa de esgoto e a troca de manilhas.

Segundo a Prefeitura, desde o início de setembro do ano passado, a Operação Tapa Buracos já atendeu diversos bairros, como Paraíso, Nova Cidade, Alcântara, Vista Alegre, Engenho Pequeno, Monjolos, Almerinda, entre outros.