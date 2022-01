Na unidade são realizados uma média de 250 por mês com espera de 30 dias. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 28/01/2022 20:13

Referência para os moradores do Coelho e bairros vizinhos, o PAM Coelho teve em 2021 um avanço com a implantação de quatro novas especialidades médicas: alergista, reumatologista, endocrinologista e pediatra.

As especialidades eram antigas reivindicações dos moradores, que foram atendidas na nova gestão. Com atendimento humanizado, são oferecidas, ao todo, 16 especialidades na unidade, além da realização dos exames de rotina: sangue, urina, preventivo, eletrocardiograma e fezes; e vacinação – tanto do calendário de rotina quanto contra o coronavírus.



"O diferencial desta unidade é que as marcações de clínica médica e de pediatria são diretas no posto e levam, em média, 30 dias de espera. As demais especialidades são agendadas através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, que podem ser inseridas no sistema em qualquer posto de saúde da rede municipal. A realização dos exames de rotina também é com marcação na própria unidade de saúde. São realizados uma média de 250 por mês com espera de 30 dias", afirmou a Prefeitura no texto.



O espaço também emite o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e realiza a vacinação e a testagem do coronavírus. “Assim que chegamos, tivemos que dar uma arrumada no posto – tanto fisicamente quanto administrativamente. Ampliamos o quadro de funcionários da enfermagem, de especialidades médicas, pintamos o posto, instalamos lâmpadas externas e fizemos pequenas reformas para melhor atender a população. Também estamos, cada vez mais, humanizando o atendimento. O acolhimento certo é essencial para um bom resultado”, disse o administrador da unidade de saúde, Rodrigo Rego.



Aqueles que precisam de medicamentos controlados e da farmácia básica também podem retirá-los no espaço, desde que tenham a receita médica da rede municipal de saúde. E, futuramente, será implantado o exame de ecocardiograma. “Esse exame na unidade será um grande ganho, pois temos o cardiologista aqui, o que vai facilitar muito o trabalho dele”, finalizou Rodrigo.



Para as marcações das consultas com os especialistas (com exceção da clínica geral e pediatra), os pacientes podem ser inseridos no sistema através de qualquer posto de saúde e no próprio PAM Coelho. Basta ter o pedido médico do SUS, xerox da identidade, CPF e comprovante de residência atualizado em nome da própria pessoa de, no máximo, três meses. É muito importante que o gonçalense mantenha o contato atualizado no cadastro para que consiga ser comunicado sobre a marcação da consulta.



Para marcar as consultas e exames no PAM Coelho, os pacientes devem apresentar pedido médico do SUS, xerox da identidade, CPF e comprovante de residência atualizado em nome da própria pessoa de, no máximo, três meses.



As especialidades são: alergista, ortopedista, pediatra, cardiologista, dermatologista, clínico Geral, endocrinologista, reumatologista, ginecologista, fisioterapeuta, neurologista, neuropediatria, psiquiatra, fonoaudiólogo, psicólogo e assistente social.

Os serviços e exames são: eletrocardiograma, sangue, urina, fezes, medição de pressão arterial, preventivo, vacinação de rotina e coronavírus e teste coronavírus.