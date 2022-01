O Avança Festival vai acontecer no Teatro Municipal de São Gonçalo. - Divulgação

O Avança Festival vai acontecer no Teatro Municipal de São Gonçalo. Divulgação

Publicado 28/01/2022 20:39

O Teatro Municipal de São Gonçalo recebe, neste domingo (30), às 18h, o Avança Festival, que reúne seis cenas produzidas pela turma do nível avançado da Oficina de Teatro Gabriel Engel. O festival vai finalizar o módulo de construções de cenas próprias proposto no curso, onde os alunos vão poder competir por prêmios em dinheiro e troféus.

Além do júri técnico - formado pelos artistas Gabriel Mendes, Fernanda Abi-Ramia e Carlos Fracho -, o público também poderá votar em suas cenas favoritas.

Entre as cenas estão “Um caso de amor” com Maxwell Mascarenhas, Yara Pontes e Matheus Matias; “Madame Red” com Leísa Ferreira e Tainá Ferreira; “Fantasmas” com Jhenifer Ferreira e Ester Santos; “Suicidas anônimos” com Bianca Coutinho, Diego Maquiny e Erick Setimi; “Éramos Pedro e Helena” com Matosu e Jussara Almeida e “Luz na encruzilhada” com Flávia Freitas, Pâmella Bastos, Mariana Santos e Raissa Sansão. Todas as cenas tem orientação de Gabriel Engel e direção dos próprios alunos.

Os ingressos para o festival custam R$ 60 (inteira) e estão sendo vendidos no site Sympla, através do link: https://www.sympla.com.br/evento/avanca-festival/1437869. A classificação etária é livre. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável.

A Secretaria de Turismo e Cultura vai realizar uma ação para distribuição de cinco pares de ingressos para o Avança Festival, no Instagram da pasta (@turismoculturasg), nesta sexta-feira (28), às 17h.