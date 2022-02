Os bairros Água Mineral e Colubandê tiveram o efetivo de policiamento reforçado com a atuação de dez viaturas. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Os bairros Água Mineral e Colubandê tiveram o efetivo de policiamento reforçado com a atuação de dez viaturas.Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 31/01/2022 21:26

A segurança dos moradores no trevo que liga as ruas Waldir dos Santos e Salvatori, na Água Mineral, foi garantida com uma viatura da Operação São Gonçalo Presente, que fica baseada na localidade. Além disso, os bairros da Água Mineral e Colubandê tiveram o efetivo de policiamento reforçado com a atuação de dez viaturas, com equipes que patrulham as duas áreas diariamente. A iniciativa partiu da Secretaria Municipal de Ordem Pública, responsável pela estruturação estratégica da Operação São Gonçalo Presente no município, em conjunto com o 7º Batalhão de Polícia Militar.

O secretário de Ordem Pública, Major David Ricardo, afirmou que a nova estratégia de patrulhamento foi implantada nos dois bairros, a partir da observação dos índices criminais.

“Destacamos um efetivo de 20 homens em dez viaturas que rodam os bairros Colubandê e Água Mineral, além de uma viatura que fica baseada em frente ao Rincão do Senhor. Dessa forma, conseguimos garantir a redução drástica dos roubos, além de efetuarmos diversas prisões de marginais que desafiaram a Polícia e tentaram roubar na localidade, frustrando a ação desses fora da lei. Hoje, com a manutenção desse efetivo, conseguimos devolver ao gonçalense a paz ao transitar por esse importante corredor viário, além de garantir aos empresários que sua carga possa passar pelo local com a certeza que chegará intacta ao seu destino final”, disse o secretário.

Manoel Paulo Figueiredo, aposentado e morador do bairro da Água Mineral, disse que após a inclusão da nova viatura se sente seguro para ficar no portão de sua residência. “Aqui sempre teve muitos assaltos. Nessas duas ruas transversais, aconteciam muitos roubos. Mesmo pra mim, que quase não saio de casa, era complicado ficar no portão da minha residência. Com a viatura, a situação melhorou muito. Ficou muito bom”, contou o morador.

Redução - Segundo a Prefeitura, no mês de dezembro de 2021, a cidade conseguiu uma redução de 45,75% nas ocorrências relacionadas a roubo de veículos, sendo o menor número já registrado desde 2010. Os roubos de pedestres também tiveram queda com diminuição de 35,40%, se tornando o menor número registrado desde 2004. O roubo de carga também teve uma drástica diminuição, com queda de 58,70%.