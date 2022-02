O prefeito Capitão Nelson disse que vai articular, junto com a Saúde, a possibilidade de voltar às aulas 100% presenciais. - Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

O prefeito Capitão Nelson disse que vai articular, junto com a Saúde, a possibilidade de voltar às aulas 100% presenciais.Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Publicado 01/02/2022 21:08

A Prefeitura de São Gonçalo recebeu, no Teatro Municipal George Savalla Gomes - Palhaço Carequinha, na tarde da última segunda-feira (31), os diretores das 116 escolas municipais para uma reunião sobre o ano letivo de 2022. Na ocasião, estiveram presentes o prefeito Capitão Nelson, o secretário de Educação, Maurício Nascimento, o secretário de governo Fábio Araújo, o chefe de Gabinete Eugênio Abreu, além de subsecretários da pasta de Educação, que esclareceram dúvidas dos diretores.

Na pauta da reunião, o ano letivo de 2022, que começa na próxima segunda-feira (7), e será em sistema híbrido, com horário reduzido para os alunos, que terão direito ao kit alimentação de fevereiro. Além disso, serão distribuídos ainda este mês o kit escolar para o aluno e para o professor.

“O prefeito irá articular, junto com a Secretaria de Saúde, a possibilidade de conseguimos, até o fim de fevereiro, voltar às aulas 100% presenciais. Este mês, teremos um horário especial, por ser um período de adaptação, para que a gente não receba todos os alunos ao mesmo tempo nas escolas”, afirmou o secretário de Educação, Maurício Nascimento.



O prefeito Capitão Nelson garantiu, mais uma vez, que a Prefeitura está trabalhando para que as escolas recebam os alunos com a qualidade e a estrutura necessárias. Ele ressaltou a importância do comprometimento de toda a equipe das escolas para que o retorno às aulas aconteça de forma correta e organizada.

“Eu queria ter esse contato, antes do início das aulas, para reforçar que trabalhamos para garantir um ano letivo em perfeitas condições para todos. Realizamos obras nas escolas, retomamos o concurso que estava paralisado, providenciamos o kit escolar, o uniforme. Quero a garantia que nossas crianças recebam uma Educação adequada, porque elas são o futuro e a gente tem um compromisso com esta cidade”, pontuou o prefeito Capitão Nelson.