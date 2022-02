A ação visa garantir a organização do espaço público. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

A ação visa garantir a organização do espaço público.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 02/02/2022 20:49

A Secretaria de Ordem Pública da cidade de São Gonçalo realizou mais uma ação educativa, por meio da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, e orientou os vendedores informais das ruas Palmira Ninho e João Caetano, no Alcântara, na manhã desta quarta-feira (2). A ação visa garantir a organização do espaço público e conscientizar os comerciantes e varejistas autônomos sobre a utilização correta das áreas de atuação.

Durante a operação, agentes do Controle Urbano da subsecretaria entregaram notificações aos ambulantes regularizados com orientações sobre a Lei 017/2003 (Art. 258 e 262), que proíbe a permanência de barracas, carroças ou tabuleiros após o encerramento das atividades diárias nos espaços públicos.

O subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rogerio Abreu, disse que agentes têm atuado no município para organizar os espaços comerciais, oferecendo à população um ambiente mais digno.

“Estamos trabalhando diariamente em diversos bairros da cidade para organizar os espaços públicos. Já orientamos os vendedores ambulantes legalizados sobre a Lei 017/2003 e, hoje, estamos reforçando a informação. Iremos retornar ainda esta semana, ao final do expediente, para verificarmos o cumprimento do Código de Posturas do município. É importante que os ambulantes entendam a necessidade dessas ações”, afirmou o subsecretário.

Código de Posturas – As ações estão sendo realizadas com base no Código de Posturas (Lei 017/2003, Art. 258 e 262), que proíbe a permanência de barracas, carroças, tabuleiros ou quaisquer outros meios em que seja exercido o comércio varejista no espaço público após o encerramento das atividades diárias. Caso não seja cumprido, os materiais que estiverem na via pública poderão ser apreendidos e levados para o depósito público, podendo ser leiloados, doados ou devolvidos, mediante o pagamento de multas e taxas.