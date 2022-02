Segundo a Prefeitura, aos poucos, os alunos serão colocados para dentro da escola. - Divulgação PMSG

Publicado 03/02/2022 17:34 | Atualizado 03/02/2022 17:39

A Prefeitura de São Gonçalo vai iniciar o ano letivo de 2022 nas unidades de ensino da rede municipal na próxima segunda-feira (7). Num primeiro momento, as atividades escolares ocorrerão em formato híbrido (ensino presencial e on-line ao mesmo tempo), enquanto perdurar a evolução de contágio de Covid-19, considerando os indicadores epidemiológicos relativos à pandemia no município.

Além disso, ficou estipulado que o ensino híbrido deverá ser organizado em dias alternados, considerando o quantitativo de 50% de alunos por turma, nos respectivos dias de aula. Às sextas-feiras, o horário das atividades presenciais será parcial, garantindo a interação com os estudantes e considerando a necessidade de organização das atividades remotas.

A presença dos estudantes nas atividades escolares será obrigatória, em todos os níveis e modalidades de ensino, mesmo que em dias alternados. Os estudantes pertencentes ao grupo de risco para a covid-19 que apresentarem atestado médico poderão participar das atividades exclusivamente por meios remotos.

“Nós iremos formalizar, através de portaria publicada no Diário Oficial, todos os procedimentos relativos ao retorno das aulas para balizar todas as escolas da rede. Por orientação da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de fevereiro daremos início às aulas de forma híbrida e vamos, aos poucos, colocando todos os alunos para dentro da escola, para que no mês de março a gente possa voltar de maneira 100% presencial”, afirmou o secretário de Educação Maurício Nascimento.