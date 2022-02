As fiscalizações devem seguir ao longo do ano, em dias e horários julgados estratégicos pela PRF. - Divulgação PRF

Publicado 08/02/2022 21:00 | Atualizado 08/02/2022 21:01

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nesta terça-feira (8) uma fiscalização em caminhões que trafegavam em horários restritos na Ponte Rio-Niterói. A ação começou às 4h e se estendeu até as 12h. Segundo a PRF, o balanço foi o seguinte: 17 veículos impedidos de seguir, 75 multas aplicadas, um motorista com a carteira suspensa e quatro autos para exame toxicológico vencido.

De acordo com os dados, em janeiro foram feitas 1.185 autuações por videomonitoramento para os veículos que trafegaram na Ponte fora do horário permitido. "As fiscalizações devem seguir ao longo do ano, em dias e horários julgados estratégicos pela PRF", informou a PRF no texto.

A multa para os veículos que trafegarem na Ponte fora do horário permitido é de R$ 130,16, tipificada no artigo 187 do Código de Trânsito Brasileiro. A fiscalização é feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) através de abordagens ou por meio de agentes que acompanham o tráfego a partir da sala de videomonitoramento da PRF, localizada na Praça do Pedágio.

Desde dezembro de 2020, a Ponte Rio-Niterói tem novas regras para passagem de caminhões. No sentido Rio de Janeiro, caminhões com dois eixos não podem trafegar das 4h às 10h nos dias úteis. Já os veículos de cargas com três ou mais eixos podem passar na Ponte todos os dias, exceto das 4h ao meio dia.

Em direção a Niterói, veículos com dois eixos não têm restrições de horários. E os com três ou mais eixos podem passar todos os dias, com exceção do meio-dia às 22h. A resolução 5.914/2020 com as novas regras foi publicada no Diário Oficial da União pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

As novas medidas não alteram as restrições de tráfego na Ponte Rio-Niterói para cargas perigosas (excesso de peso) e produtos perigosos (inflamáveis, explosivos, abrasivos e corrosivos), que seguem mantidas.

Produtos perigosos

A resolução da ANTT 1713/2006 proíbe o transporte de produtos perigosos pela Ponte Rio-Niterói em ambos os sentidos, todos os dias da semana, em qualquer horário. São considerados produtos perigosos: material de origem química, biológica ou radiológica e que apresentam risco à vida e ao meio ambiente em caso de vazamentos. Nos acessos à Ponte Rio-Niterói, em ambos os sentidos, há placas informativas sobre o tema.