O viaduto de Alcântara ganhou até a construção de um canteiro para flores e plantas ornamentais. - Divulgação PMSG

Publicado 10/02/2022 20:26

Ao dar continuidade ao processo de revitalização do Alcântara, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de São Gonçalo iniciou, na manhã desta quinta-feira (10), a construção de um canteiro para flores e plantas ornamentais na esquina da Rua Manoel João Gonçalves com a Estrada Raul Veiga.

As obras integram as melhorias que vêm sendo realizadas no local, que em breve receberá o plantio de espécies ornamentais, cultivadas pela Subsecretaria de Parques e Jardins em seu viveiro, localizado na usina da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no bairro Água Mineral.

O prefeito Capitão Nelson e o secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza, acompanharam o andamento das obras na manhã desta quinta-feira.

“Vamos continuar com esse trabalho para dar uma cara nova para o Alcântara. Por muito tempo esse viaduto foi um local sujo e desorganizado, mas estamos trabalhando todos os dias para que isso mude e os gonçalenses e visitantes tenham um local agradável para fazer suas compras e andar com tranquilidade”, disse o prefeito.

Cara nova para o viaduto e para o bairro

O viaduto, que passa sobre a rodoviária do Alcântara, das Ruas Manoel João Gonçalves e Jovelino de Oliveira Viana, tem recebido um olhar especial da Prefeitura. As laterais estão ganhando o colorido por meio do projeto Cidade Ilustrada, que através do grafite, conta um pouco da história do município. Outros viadutos da cidade também serão contemplados pelo projeto da Secretaria de Turismo e Cultura, como os viadutos do Colubandê, Santa Luzia e Maria Paula.

Além das novas cores, o viaduto agora conta com uma nova iluminação de led e diariamente recebe ações da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas para evitar comércio irregular sob o local, otimizando o espaço para livre circulação dos pedestres.

Todas as melhorias no Alcântara são realizadas de forma integrada, para organizar o bairro, movimentar o comércio e tornar o local mais agradável aos moradores de São Gonçalo. Em sua etapa final de construção, o novo Espaço Raul Veiga vai concentrar o comércio de vendedores ambulantes legalizados, que terão novas barracas, liberando as laterais da Estrada Raul Veiga para o tráfego de pedestres.

Desde o dia 31 de janeiro, o bairro também vem recebendo as obras do Asfalta São Gonçalo, programa realizado em parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ). O governo fornece insumos para serem utilizados na fabricação do asfalto, que é feito na usina da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. As obras do programa iniciaram em abril do ano passado. A parceria vai recuperar um total de 54 vias na cidade.