a Subsecretaria de Iluminação Pública, realizou a instalação de lâmpadas de led no viaduto do Paiva. - Divulgação Subsecretaria de Iluminação Pública

Publicado 14/02/2022 20:35

Subsecretaria de Iluminação Pública da Prefeitura de São Gonçalo, através do subsecretário Ricardo Pericar, realizou a instalação de lâmpadas de led no viaduto do Paiva, uma das principais vias de ligação da BR-101 a bairros com Porto Velho, Neves e Vila Lage.



O viaduto, localizado na Avenida Paiva, recebeu na noite da ultima sexta-feira (11) 25 lâmpadas de LED, com iluminação mais eficiente, proporcionando melhor visibilidade aos motoristas que trafegam durante a noite por esse trecho da avenida.



A Subsecretaria vem realizando a modernização da iluminação pelo município, gradativamente substituindo lâmpadas antigas e de baixa eficiência energética, por lâmpadas de LED, que além de apresentar melhores resultados, geram mais economia no consumo de energia elétrica, uma determinação do prefeito Capitão Nelson.



“Além da modernização, é preciso destacar que todos os viadutos do município estavam com iluminação deficiente. A atual administração assumiu o município com 17 mil pontos de iluminação apagados, já resolvemos 10 mil deles, mas ainda há muito trabalho a ser feito, pois restam 7 mil pontos que precisam de trocas de lâmpadas”, destacou o subsecretário de Iluminação Pública, Ricardo Pericar.



Os viadutos de Alcântara, Gradim, Santa Luzia e Colubandê já contam com lâmpadas de led.