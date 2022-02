A Rua Thiago Cardoso foi fresada por equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ). - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

A Rua Thiago Cardoso foi fresada por equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ).Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 15/02/2022 20:10

Começou a segunda etapa do processo de recapeamento asfáltico que está beneficiando as ruas do bairro Alcântara. Na noite de segunda-feira (14), para não atrapalhar o trânsito, a Rua Thiago Cardoso foi fresada por equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER). O serviço faz parte do programa Asfalta São Gonçalo e vai acontecer nas ruas do Centro de Alcântara até o Vila Três.

Nesta segunda etapa, outras ruas também serão fresadas para receber um novo asfalto. São as ruas Manoel João Gonçalves, Jovelino de Oliveira Viana, trecho da Dr. Alfredo Backer e Laureano Rosa.

As primeiras vias que já estão recebendo as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano para as intervenções de recapeamento são as ruas Clodoaldo dos Reis, Gustavo Mayer, Augusto Franco, Alfredo Brasil, Antônio Sodré, trecho da Estrada Raul Veiga e Rua Almirante Nestor Pinto Alves.

Asfalta São Gonçalo - O programa é uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com o Governo do Estado, através do DER-RJ. As obras iniciaram em abril do ano passado e estão dando um banho de asfalto em toda a cidade. A parceria vai recuperar um total de 54 vias no município.