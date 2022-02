O Sesc São Gonçalo receberá dezenas de atividades no domingo (20). - Divulgação

Publicado 16/02/2022 21:40

Depois de uma temporada no formato on-line, o evento Sesc Verão retoma o modelo presencial e promete agitar os gonçalenses. O Sesc São Gonçalo receberá dezenas de atividades no domingo (20/02). Para participar do evento, o público deverá retirar os ingressos na bilheteria da Unidade, de 15 a 18 de fevereiro. As vagas são limitadas.



No domingo (20/02), das 9h às 18h, o Sesc São Gonçalo receberá diversas atividades, como mini arenas esportivas com esportes de verão, orientações em saúde, espaço zen, recreação esportiva, oficinas de frescobol e futmesa, e roda de samba (às 15h) para agitar o público.



Este ano, o projeto foi expandido e contempla cerca de 30 localidades, incluindo capital, interior e litoral fluminense. A programação completa pode ser conferida em https://www.sescverao.com.br