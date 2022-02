O ato contou com a presença de representantes da Caixa de Assistência da Advocacia do Estado do Rio de Janeiro (Caarj). - Divulgação

Publicado 18/02/2022 21:57

Nesta sexta-feira (18), Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, a Secretaria de Políticas sobre Álcool e Drogas de São Gonçalo promoveu uma ação de conscientização sobre uso, abuso e dependência do álcool, na Praça Dr. Luiz Palmier, no Centro.

A secretaria, que tem como missão desenvolver e coordenar as políticas sobre drogas voltadas para melhoria de qualidade de vida do cidadão, realiza diariamente em sua sede (Rua Dr. Porciúncula, nº 395, Venda da Cruz) encaminhamentos para o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (Caps), a Superintendência de Saúde Coletiva e Alcoólicos Anónimos. A pasta também disponibiliza o número do whatsapp (21) 98388-1051 para a população que precisar de suporte.

“O objetivo dessas ações é conscientizar as pessoas sobre os males causados pela dependência do álcool. Nossa secretaria está de portas abertas para ajudar todo o cidadão que necessite de apoio para se livrar do vício", disse o secretário de Políticas sobre Álcool e Drogas, Wanderson Dias.

O ato contou com a presença de representantes da Caixa de Assistência da Advocacia do Estado do Rio de Janeiro (Caarj), que conta com um setor de assistência, acolhimento e atendimento psicossocial para advogados. O setor de Saúde da Caarj realizou o serviço de aferição de pressão arterial para aqueles que passavam pelo local.

A Subsecretaria de Sub-registro também participou da ação com isenções para documentos.

Centro Pop - O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), equipamento da Secretaria de Assistência Social, também realizou uma ação em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, na manhã desta sexta (18).

“O Centro Pop atua diariamente com auxílio de psicólogo e assistente social direcionado aos usuários do equipamento. Além disso, realizamos o encaminhamento para comunidades terapêuticas e o Alcoólicos Anônimos (AA)”, destacou Sabrina Rosa, coordenadora do Centro Pop.

O psicólogo Cristiano Dias, criador do Projeto Cuca Limpa, fez uma palestra no local sobre a dependência alcoólica aos usuários do equipamento.

“O projeto nasceu a partir da minha experiência com o alcoolismo. Estou ‘limpo’ há 21 anos, após viver quase três anos nas ruas, e durante a palestra, procurei mostrar para eles que existe uma saída. Mostrei para eles que, com a vontade de querer sair desse quadro e o auxílio de pessoas que possam amparar em momentos difíceis, eles conseguem. Sabemos que a abstinência da bebida alcóolica é muito difícil de lidar, por isso oferecemos encaminhamentos para serviços de ajuda”, disse Cristiano.