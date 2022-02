O salário, adicionado às gratificações, pode chegar a até R$ 3.506,47. - Divulgação PMSG

O salário, adicionado às gratificações, pode chegar a até R$ 3.506,47.Divulgação PMSG

Publicado 18/02/2022 21:41

Encerram neste domingo (20) as inscrições para o concurso da Guarda Municipal de São Gonçalo. Ao todo, são 160 vagas, sendo 40 vagas imediatas e 120 para cadastro de reserva para cargos de nível médio. O salário, adicionado às gratificações, pode chegar a até R$ 3.506,47.

As inscrições podem ser realizadas pela Internet, somente através do endereço eletrônico www.selecon.org.br, até às 23h59min de domingo. O dia 21 de fevereiro é o último dia para o pagamento do boleto bancário.

O edital pode ser acessado através do endereço eletrônico: https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario/2021_12_16.pdf

Por conta do avanço da pandemia do coronavírus, o concurso público havia sido suspenso em março deste ano, mas foi retomado.