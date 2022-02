A ação contou com apoio de agentes da Operação São Gonçalo Presente e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Municipal. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 22/02/2022 18:58

Após receberem denúncias de moradores da Rua Armando Rance, no Coelho, a Secretaria de Ordem Pública de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, realizou uma ação para impedir o funcionamento de um parque de diversões clandestino, na tarde desta terça-feira (22).

As equipes de fiscalização se dirigiram até o local informado para atender a denúncias de ocupação do espaço público e furto de energia elétrica. Chegando no endereço, os servidores encontraram o parque todo montado, faltando apenas os ajustes finais na parte elétrica para dar início às atividades.

O parque ocupava uma área de aproximadamente 4 mil metros quadrados, em um campo de futebol, localizado em frente a uma escola particular. Os responsáveis pelo parque tiveram que desmontar os equipamentos, já que não tinham licença para funcionamento e também ocupação de área pública. Equipes da secretaria retornarão ao local na próxima semana, para verificar se a orientação foi acatada.