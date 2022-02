Evento tem o objetivo de resgatar a essência do carnaval antigo de São Gonçalo. - Divulgação site PMSG

Publicado 21/02/2022 20:37

Com o objetivo de resgatar a essência do carnaval antigo da cidade, a Secretaria de Turismo e Cultura abre as portas do Teatro Municipal, a partir desta terça-feira (22), para a exposição “Relembrando os carnavais antigos de São Gonçalo”, do artista plástico Vinicius Soares.

“Por anos o carnaval em São Gonçalo foi destaque no Estado do Rio. A cidade tinha diversos concursos de fantasias, bailes, que atraíam muitas pessoas e alegravam os gonçalenses. Mas, com o passar dos anos, esse encanto foi se perdendo. A exposição visa retomar essas lembranças de anos passados e aguçar o sentimento das pessoas para que a tradição seja recuperada”, destacou o secretário Lucas Muniz.

A mostra, que será aberta ao público no hall do Teatro na próxima quarta-feira (23), conta com mais de 100 peças originais, entre artigos da década de 1920 e acessórios mais atuais.

“Se perguntarem para uma criança o que é um pierrô, um coreto, ela não vai saber responder, porque esse legado foi perdido ao longo dos anos em São Gonçalo. Antigamente, tínhamos um carnaval lindo no bairro Parada 40, onde os moradores da localidade bordavam durante o ano inteiro as fantasias de pierrô. São Gonçalo tinha um desfile lindo pelas ruas com essas fantasias. Hoje em dia, as pessoas preferem sair da cidade para aproveitar a festa em outros lugares. A ideia é mostrar a magia do carnaval para pequenos que não conhecem e fazer com que os mais velhos recordem o passado. Temos na exposição a primeira máscara de fantasia de clóvis feita em 1930, fantasias, moldes de máscaras que enfeitavam os postes da cidade, entre outros itens”, disse o artista plástico.

Nascido e criado em São Gonçalo, Vinicius Soares se denomina como um amante do carnaval. Aos 31 anos, o artista conta com um ateliê montado no bairro Parada 40, que foi estruturado com material reciclado e objetos resgatados de uma das maiores fábricas de máscaras do Brasil, a Condal LTDA.

“Foram anos da minha vida dedicados, com muito amor, à criação desse pequeno museu e ateliê. Muitos me criticavam por dedicar a maior parte do meu tempo para o carnaval, não enxergavam como um trabalho. E hoje todos vêem que a arte é a minha ideologia. Estou realizando um sonho, pois estou unindo o meu amor pelo carnaval com o amor que tenho pela minha cidade. Nunca tive oportunidade de apresentar meu trabalho para os moradores da cidade, sempre levei para outras cidades. Inaugurar essa exposição enche meu coração de felicidade”, afirmou Vinicius.