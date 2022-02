Segundo os moradores, são mais de 50 anos aguardando pelo serviço. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 22/02/2022 19:34

A pavimentação finalmente chegou à Estrada do Bichinho, no Pacheco, em São Gonçalo. A obra aconteceu depois do local receber as obras de drenagem em cerca de um quilômetro da sua extensão. Na manhã da última segunda-feira (21), o prefeito Capitão Nelson visitou o bairro para conferir o avanço das obras no local. O secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, e o vereador Nelsinho, que fez a solicitação para as intervenções, acompanharam o prefeito. Segundo os moradores, são mais de 50 anos aguardando pelo serviço.





“São 38 anos morando aqui e esperando por essa melhoria na rua. Finalmente chegou”, disse o morador Henrique Sérgio Campos, de 77 anos. “O prefeito acabou de passar aqui e pediu para que fizessem um degrau no meu portão, porque tiveram que quebrar tudo para fazer a calçada. A gente nunca recebeu essa atenção”, disse.





“A população vai receber o que sempre mereceu. São diversos serviços que vão trazer mais valorização para essa região do Pacheco. A Estrada do Bichinho é usada por muitos motoristas diariamente porque liga vários bairros. É uma reivindicação antiga dos moradores e, com a ajuda do governador Claudio Castro, estamos tornando isso realidade", disse o prefeito Capitão Nelson.







O secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, disse que as obras fazem parte de um plano que pretende reestruturar toda a cidade.







"Mais uma obra feita pela Prefeitura que será entregue em breve para a população. São obras que vão beneficiar a todos os gonçalense e fazem parte do nosso Plano Estratégico Novos Rumos", disse.













O prefeito também visitou obras de revitalização na Avenida Presidente Roosevelt, no bairro Marambaia. Depois da fase de manilhamento dos dois lados da via, às margens da RJ-104, e do retorno do bairro, o local está recebendo pavimentação.







No pacote de intervenções do local, que sofria com constantes alagamentos, ainda serão realizadas sinalização, reforma das calçadas e iluminação. A via tem um posicionamento estratégico de ligação entre São Gonçalo e diversas outras cidades. Pelo local, passam diariamente dezenas de caminhões de empresas da região, além de ônibus municipais.