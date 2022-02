A Secretaria de Educação começou, nesta quarta-feira (23), a entrega do uniforme e do kit escolar. - Divulgação PMSG

A Secretaria de Educação começou, nesta quarta-feira (23), a entrega do uniforme e do kit escolar.Divulgação PMSG

Publicado 23/02/2022 21:36

Ao pensar nas necessidades dos alunos da rede municipal, a Prefeitura de São Gonçalo, por intermédio da Secretaria de Educação iniciou, nesta quarta-feira (23), a entrega do uniforme e do kit escolar para os responsáveis. O prefeito Capitão Nelson e o secretário de Educação, Maurício Nascimento, estiveram na Escola Municipal Raul Veiga, em Raul Veiga, para acompanhar o primeiro dia de entrega.

“É uma satisfação enorme estar aqui entregando os uniformes e kits. Nós pensamos muito, junto com o secretário de Educação, para que pudéssemos atender a todas as necessidades das crianças e fornecer tudo aquilo que é primordial para que os alunos tenham excelentes condições para receberem o conhecimento na escola”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.

O kit do uniforme contempla três blusas, uma calça, duas bermudas, uma jaqueta, um tênis, meias, além do short saia para as meninas. Já no kit escolar vem um avental, uma toalha de rosto, dois pacotes com 100 folhas cada, dois cadernos de desenho, um caderno de desenho com pauta, duas caixas de tinta guache, uma caixa de cola colorida, quatro lápis pretos, um vidro de cola, quatro pincéis, um apontador, uma borracha, uma tesoura, um caderno brochura, uma agenda, uma caixa de lápis de cor, uma caixa de giz de cera, uma caixa de massa de modelar e uma caixa de caneta hidrográfica.

“O prefeito teve a preocupação de realizar essas compras com antecedência, já que verificou a necessidade dos alunos iniciarem o ano letivo munidos dos materiais. Entendemos que essas ações estimulam nossos alunos no estudo e despertam o interesse pelo aprendizado”, disse o secretário de Educação.

Com dois filhos matriculados na Escola Municipal Raul Veiga, Letícia Cristina vê os kits como uma grande ajuda, já que os gastos com material escolar são muitos. Para a mãe do Calebe, de 6 anos, e da Alice, de 9 anos, é uma economia que veio em boa hora.

“A qualidade do uniforme está maravilhosa, o kit está completo, com todos os materiais necessários. A gente não tem preocupação nenhuma em relação à compra de material escolar. Nesse período de pandemia, tudo ficou muito caro e a gente ganhar esse kit já diminui muito os custos”, explicou Letícia Cristina.