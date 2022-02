SG vai reflorestar área de quase um milhão de metros quadrados | São Gonçalo | O Dia

Em São Gonçalo, já foram replantadas mais de 81.300 mudas. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Em São Gonçalo, já foram replantadas mais de 81.300 mudas.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 28/02/2022 15:17

São Gonçalo é uma das 16 cidades que fazem parte do Programa Florestas do Amanhã e vai colaborar com a recuperação florestal do país. Serão 2,5 milhões de mudas plantadas por todo o Estado para reflorestar 1,1 mil hectares de Mata Atlântica. Com isso, o Estado do Rio vai se tornar o primeiro a cumprir o Acordo de Paris, que é um tratado mundial com o objetivo de reduzir o aquecimento global.

No município já foram replantadas mais de 81.300 mudas. E o programa prevê o plantio e manutenção de árvores nativas da Mata Atlântica na Fazenda Colubandê, Morro da Matriz, APA do Engenho Pequeno, APA das Estâncias de Pendotiba, APA do Alto do Gaia e também a área do Instituto Gênesis, contemplando um espaço de quase 2 milhões de metros quadrados de área reflorestada, pelo período de quatro anos.

O programa foi lançado em 2020 e beneficiará as cidades que fazem parte da Região da Bacia Hidrográfica V: Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, Magé, Guapimirim, Itaboraí, Maricá, Niterói, São Gonçalo, Tanguá, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, São João de Meriti, Nilópolis, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro.

Além da restauração de parte da Mata Atlântica - um dos biomas mais ricos em diversidade do mundo e o segundo mais ameaçado de extinção - a iniciativa tem um grande impacto na economia do Estado, pois está gerando empregos e renda para a população.

“É o maior programa de reflorestamento que a cidade já recebeu. Este instrumento norteará a forma de se planejar e cuidar dos remanescentes de Mata Atlântica presentes em São Gonçalo. Isso vai preparar a cidade para o enfrentamento das questões ligadas à emergências climática”, ressaltou o biólogo especialista em Meio Ambiente e subsecretário de Meio Ambiente, Gláucio Brandão.

De acordo com Gláucio, a área da APA de Itaoca, que equivale a 250 hectares a serem reflorestados, seria a mais afetada com os impactos do aquecimento global. De acordo com o último Relatório sobre a Lacuna de Emissões 2021 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a promessa climática para 2030 é o aumento de até 2,7ºC na temperatura.

"Com isso, o município de São Gonçalo perderia cerca de 20% do seu território, que é justamente a área de Itaoca. Por isso o Florestas do Amanhã é tão importante, porque com ele estamos tentando compensar,emum futuro próximo, a perda da biodiversidade dessa área", completou Brandão.