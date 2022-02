A proposta é entregar o prédio com mais capacidade, dentro das normas para oferecer atendimento mais humanizado. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

A proposta é entregar o prédio com mais capacidade, dentro das normas para oferecer atendimento mais humanizado.Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 26/02/2022 08:15 | Atualizado 26/02/2022 08:17

O Posto de Atendimento Médico (PAM) Neves vai ganhar novas instalações. As obras do novo prédio, que fica ao lado do atual ponto, começaram esta semana e têm previsão de serem finalizadas até julho deste ano. A nova estrutura poderá dobrar a capacidade de atendimento da unidade de saúde, que hoje conta com cinco consultórios e passará a ter dez, além de salas de espera, vacina, curativo, regulação e realização de exames.

A intervenção faz parte da reestruturação que passa toda a área de saúde da cidade, que terá nova clínica, centro de imagem e hospital municipal, além de reformas nos postos de saúde. O novo espaço do PAM Neves terá dois pavimentos e seguirá todas as normas técnicas do Ministério da Saúde, incluindo a acessibilidade.

“A proposta é entregar o prédio com mais capacidade, dentro das normas para oferecer atendimento mais humanizado, também deixando o PAM mais próximo à rua principal”, disse o engenheiro responsável pela obra do PAM Neves, Fernando Moreira.

Atualmente, a unidade de saúde oferece 19 especialidades e o objetivo é aumentar a oferta dos serviços em quantidade e com novas especialidades.

“Hoje, nesse pequeno espaço, já atendemos 19 especialidades e prestamos alguns serviços. Com o novo prédio, quero oferecer novas especialidades e fazer outros exames, como a ultrassonografia, além de aumentar – consideravelmente – a quantidade de atendimentos. Além da ampliação, poderemos acolher melhor e dar mais dignidade aos pacientes, um pedido do nosso prefeito Capitão Nelson”, disse o diretor administrativo da unidade, Tiago dos Anjos.

Enquanto a obra não fica pronta, o PAM Neves continua funcionando normalmente, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além das especialidades médicas – 17 marcadas através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa) – o PAM realiza os seguintes exames: preventivo, eletrocardiograma e coleta de sangue, que podem ser marcados na própria unidade. As consultas para a clínica médica e pediatria também passam a ser marcadas no local a partir de março deste ano.

Comunicação - Outro serviço oferecido é a comunicação com os funcionários do espaço através de um número de whatsapp, que facilita a vida dos pacientes e acabou com as filas que se formavam na unidade para informações. Através do número 21. 97294-6352, os pacientes podem saber se seus exames estão prontos e tirar outras dúvidas.

“Esse serviço facilitou o paciente, que gastava dinheiro de passagem, por exemplo, para saber quais especialidades são oferecidas no PAM. Agora, tiram todas as dúvidas pelo ‘zap’, como os documentos necessários para a consulta, como fazer para a inserção da regulação. Vale lembrar que não marcamos consulta pelo telefone”, explicou Tiago.

A atual gestão comemora a alta de atendimentos. Só no mês de junho de 2021, o PAM Neves realizou mais atendimentos, consultas e exames do que todo o ano de 2020. Foram 29.992 consultas, incluindo da equipe de enfermagem; e 14.728 procedimentos, exames e vacinações realizadas.

“Fizemos um choque de ordem e reorganizamos toda a equipe médica a pedido do nosso prefeito. O resultado veio rápido com a ampliação dos atendimentos. Hoje, a população elogia o que é feito. Tinha gente que estava há três anos na fila para consulta simples. Isso acabou. A gestão do Capitão Nelson está dando mais dignidade para o servidor e para a população que está sendo atendida”, finalizou Tiago.

Especialidades:

Pediatra

Neuropediatra

Neurologista

Cardiologista

Angiologista

Cirurgião vascular

Endocrinologista

Ortopedista

Clínica médica

Dermatologista

Otorrinolaringologista

Ginecologista

Urologista

Geriatra

Psicólogo adulto e infantil

Assistente social

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Serviços:

Vacinação

Exame de sangue

Preventivo

Eletrocardiograma

Medição de pressão arterial