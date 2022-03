O projeto oferece aulas gratuitas de natação para crianças de 4 a 12 anos, no bairro Lagoinha. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 02/03/2022 16:50

Praticar atividade física é primordial para manter a saúde em dia. Quando o exercício é introduzido ainda na infância, os benefícios são ainda mais eficazes, visto que é neste período em que o indivíduo desenvolve memória muscular e tem ganhos cognitivos fundamentais na vida adulta.

Ao pensar nisso, o projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Lazer e Esportes (Faesg), oferece aulas gratuitas de natação para crianças de 4 a 12 anos, no bairro Lagoinha. O esporte – considerado uma atividade completa pois mexe com diversos músculos e articulações – proporciona diversos benefícios para saúde e desenvolvimento infantil.

“Os benefícios da natação na vida dessas crianças são inúmeros, como aumento de imunidade, fortalecimento da parte cardiorrespiratória, desenvolvimento da coordenação motora e interação entre os alunos. Além disso, busco estimular a inteligência emocional das crianças durante as aulas, trabalhando também o psicológico delas através de conversas e despertar de consciência. Utilizamos as técnicas de adaptação na água, iniciação no nado e exercícios para aperfeiçoar a performance na natação. Todo o processo é feito de acordo com a particularidade de cada aluno”, disse a professora de natação do projeto, Verônica Soares.

De acordo com o último levantamento da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), 1.480 crianças morreram por afogamento no Brasil no ano de 2019. O estudo aponta que o afogamento é a segunda causa de morte entre as crianças de 1 a 4 anos, ficando atrás apenas da pneumonia.

“Nenhuma criança chega na aula de natação com medo de água, mas sim com algum trauma que já vivenciou. Por isso, nossa prioridade é desenvolver a técnica do auto salvamento, principalmente para aqueles que não sabem nadar ainda. Procuro sempre trabalhar com o psicológico do aluno, mostrando que ele é capaz de aprender, para que assim, aula após aula, possa superar esse trauma. Com isso também desenvolvemos a autoconfiança e autonomia dessa criança”, destacou a professora.

A preocupação do afogamento foi um dos fatores que fizeram Larissa Cristina, mãe da pequena Mariáh Silva, de 6 anos, procurar pela aula de natação.

“O afogamento sempre foi uma das minhas maiores preocupações com a minha filha. Assim que fiquei sabendo do projeto, logo fiz a inscrição dela. E desde que a Mariáh entrou na natação eu só vejo melhorias, por exemplo, ela nunca mais teve as crises graves de bronquite, o que também foi um alívio para mim. Além dos benefícios na saúde, percebo também que com as aulas ela também teve uma evolução em questões de disciplina e concentração. Só tenho a agradecer pela oportunidade da minha filha poder praticar um esporte com tantos benefícios de forma gratuita”, disse Larissa.

As aulas de natação do Projeto São Gonçalo em Movimento são oferecidas na Academia HidroV3 que fica na Rua Alberto Gonçalves, 170, no bairro Lagoinha. As vagas são limitadas.