Publicado 02/03/2022 17:12

O livro Cambada III, do professor e escritor Erick Bernardes, é um volume de crônicas que tem como tema os bairros e localidades do município de SG. Constituído por quarenta textos curtos bastante elucidativos, a leitura é em cima de uma linguagem clara e prazerosa.



Segundo o escritor, há histórias sobre a origem do bairro Mundel, a participação dos ex-combatentes gonçalenses na Itália, curiosidades sobre o cemitério de cachorros de Marambaia, a pesca artesanal de tainhas na Praia de São Gabriel e muitas outras histórias dignas de atenção.



O Cambada III vem na cor branca e é o terceiro livro da série, seguindo o mesmo modelo de produção do Cambada I (na cor vemelha) e o Cambada II (na cor azul). Publicado sob o selo da Editora Apologia Brasil, a obra reafirma assim a identidade do cidadão papa-goiabas interessado em ler coisas boas sobre a sua localidade.



De acordo com o autor, este terceiro livro da série tem como objetivo levar conhecimento ao leitor de maneira divertida. Seus temas transitam entre história, biologia, língua portuguesa, geografia, dentre outros, sem perder de vistas o viés de oralidade que caracteriza os textos cronísticos e reafirmam o estilo do autor.

Segundo Erick, se o volume três agradar os leitores, da mesma forma que os anteriores, o objetivo terá sido cumprido. "A ideia da publicação objetiva é continuar a pesquisa de campo, coletar narrativas históricas e registrar lendas sobre os bairros antes que o tempos as apague. "São personagens da vida real que se misturam a causos e contações de histórias e dão aquele aspecto informal, como se os narradores dialogassem com o leitor sobre assuntos do dia a dia ou papeassem descompromissadamente", afirmou o autor.



* Quem quiser adquirir o livro Cambada III encontrará na Livraria Ler é Arte, pelo tel. (21) 2088-7322 , pela Editora Apologia Brasil (21) 97124-4527 e também diretamente com o autor (21) 98571-9114 ou @Cambada123.