Durante as aulas, os professores buscam treinar as regras do esporte de forma lúdica. Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 03/03/2022 19:39

O futsal, também conhecido como futebol de salão e futebol de quadra, é uma atividade que envolve criatividade, raciocínio rápido e habilidade, sendo uma ótima alternativa para um melhor condicionamento físico. O esporte - que é oferecido pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) e pela Fundação de Artes, Lazer e Esportes (Faesg) - tem conquistado cada vez mais adeptos no município.

“Além do aprimoramento físico, a prática do futsal auxilia o desenvolvimento cognitivo e intelectual da criança e do adolescente. É uma atividade física que desenvolve habilidades motoras gerais como locomoção, coordenação, domínio da bola, manipulação e equilíbrio através de movimentos específicos. Além disso, aumenta a concentração das crianças, que aprendem a prestar atenção em diversos detalhes ao mesmo tempo, e promove muito a socialização dos praticantes”, disse a professora da Semel, Shirley Duarte, que dá aula no núcleo de Neves.

“Praticando a atividade de forma recreativa, os alunos vão aprendendo brincando desde o domínio ao chute para gol, até porque a nossa proposta é trabalhar o social e a inclusão o tempo todo e é isso que demonstro pra eles”, destacou a professora.

Kedman Torres, mãe de John Lucas, de 8 anos, viu no esporte uma oportunidade para que o pequeno pudesse praticar uma atividade física e tivesse um convívio social com outras crianças.

“Meu filho é apaixonado pelas aulas de futsal, fica ansioso pelos dias que tem a atividade. Vejo o esporte como uma ótima oportunidade para as crianças de Neves, pois ocupa o tempo deles com algo que vale a pena”, disse Kedman.

Em Neves, a atividade é oferecida para crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. Para se inscrever, basta ir até o local e preencher uma ficha.

Pela Semel, o futsal é oferecido nos seguintes locais:

. C.R. de Neves - Rua José Augusto Pereira dos Santos, 80, Neves, terça e quinta, das 16h20 às 18h20;

. Lona Cultural do Jardim Catarina - Rua Albino Imparato, s/n, Jardim Catarina, de segunda a sexta, das 16h30 às 18h30.

Já pelo projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Lazer e Esportes (Faesg), o esporte é oferecido nos seguintes locais:

. Praça dos Bandeirante - Estrada Raul Veiga, 2.258, Amendoeira, às terças e quintas, às 9h e às 10h;

. E.M. Florisbela Maria Nunes Haase - Rua Rio Negro, 1.366, Boa Vista, às terças, quintas e sextas, às 8h e 9h;

. Praça do Coroado - Rua Gonçalo Gonçalves, s/n, Brasilândia, às quartas e sextas, às 18h, 19h e 20h;

. Condomínio Nubar - Ra Marcílio Noronha, 71, Colubandê, às terças e quintas, das 15h às 17h30;

. Colégio Apoio - Rua Coronel Francisco Lima, 350, Gradim, às quartas e sextas, às 17h20;

. Lona Cultural do Jardim Catarina - Rua Albino Imparato, s/n, Jardim Catarina, às 8h30 e 9h30;

. E.M. Alberto Pasqualini - Av. Expedicionário Rodrigues, s/n, Maria Paula, às terças e quintas, às 18h e 19h;

. G.R. Cultural Escola de Samba Unidos do Mutuapira - Estrada da Covanca, 762, Mutuapira, segundas e sábados, das 9h40 às 12h; e às quartas, das 10h40 às 12h;

. Praça do Rocha - José Lourenço de Azevedo, s/n, Rocha, às terças e quintas, das 15h às 18h.