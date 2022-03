A deputada Zeidan estuda a possibilidade de entrar com um mandado de segurança para impedir que o clube seja demolido. - Divulgação Alerj - Foto: Júlia Passos

Publicado 03/03/2022 19:12

O imbróglio envolvendo o Tamoio Futebol Clube parece estar longe do fim. Se em outubro o clube foi leiloado para garantir o pagamento de uma dívida trabalhista e os vereadores de São Gonçalo votaram pelo destombamento do tradicional clube gonçalense, a expectativa foi mantida e o Projeto de Lei da deputada estadual Zeidan (PT) foi aprovado para manter o patrimônio social e cultural do espaço.





Mesmo com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Cultura, Esporte e lazer, Assuntos municipais e Desenvolvimento Regional, o PL da deputada estadual Zeidan pedindo o tombamento do Tamoio Futebol Clube foi votado na Alerj mesmo depois do suplente de deputado Jalmir Junior ter apresentado emenda supressiva ao parágrafo primeiro, justamente o que pede o tombamento do clube.



"Essa emenda supressiva é descabida, pois ela acaba com a possibilidade de tombamento do Tamoio. Estamos avaliando todas as possibilidades e tive apoio dos deputados para a aprovação do projeto de lei tornando o clube tombado pelo patrimônio estadual. Não vamos desistir. São Gonçalo carece de tantos espaços de lazer, esporte e cultura. Já vimos outras áreas se degradarem ou servirem à especulação imobiliária e não podemos nos calar", afirmou a deputada estadual Zeidan.



A deputada estuda a possibilidade de entrar com um mandado de segurança para impedir que o clube seja demolido, caso o prefeito de São Gonçalo sancione a lei aprovada na Câmara para o destombamento no âmbito municipal.



O clube Tamoio, como muitos conhecem, foi muito tradicional ao abrir os carnavais do estado do Rio de Janeiro com concursos e desfiles de fantasias luxuosas nas décadas de 60, 70 e 80.



De acordo com a deputada Zeidan, o objetivo é preservar o patrimônio social e cultural.



"Pretendemos com essa Lei, aprovar o tombamento estadual e permitir a reparação de um erro cometido na Câmara de Vereadores de São Gonçalo. Garantir o tombamento por interesse social, histórico e cultural, visando ainda a preservação o acervo histórico e cultural do imóvel e todo o seu mobiliário, adornos e equipamentos", afirmou Zeidan.



Em 2017, ano do centenário do clube, foi aprovado o seu tombamento municipal, o que lhe garantiu o selo de patrimônio público e cultural do município de São Gonçalo.



"Infelizmente isso foi desfeito, em sessão da Câmara Municipal, em total arbitrariedade com a história e a necessidade de preservação da memória de um povo", lamentou Zeidan.

Votaram a favor do tombamento os deputados estaduais André Correa (PODEMOS), Bebeto (PODEMOS), Carlos Minc (PSB), Chico Machado (PSD), Dani Monteiro (PSOL), Eliomar Coelho (PSOL), Enfermeira Rejane (PC do B), Eurico Júnior (PV), Flávio Serafini (PSOL), Jari Oliveira (PSB), Lucinha (PSDB), Luiz Paulo (CIDADANIA), Márcio Canella (PSL), Martha Rocha (PDT), Mônica Francisco (PSOL), Renata Souza (PSOL), Ronaldo Anquieta (MDB), Samuel Malafaia (DEM), Subtenente Bernardo (PTB), Valdecy da Saúde (PTC), Waldeck Carneiro (PT), Zeidan (PT).



Após a publicação em Diário Oficial, o projeto será encaminhado ao Gabinete do Governador Cláudio Castro, que terá prazo de 15 dias para sancioná-lo ou vetá-lo.