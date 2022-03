O projeto de tombamento do Clube Tamoio foi aprovado pela Alerj em votação realizada nesta quarta-feira (2), por 22 votos a 15. - Reprodução

O projeto de tombamento do Clube Tamoio foi aprovado pela Alerj em votação realizada nesta quarta-feira (2), por 22 votos a 15.Reprodução

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), aprovou, em votação realizada nesta quarta-feira (2), por 22 votos a 15, o projeto da deputada Zeidan (PT) para o tombamento do centenário Clube Tamoio, em São Gonçalo, com o fim de impedir o destombamento feito pela Câmara dos Vereadores.

A deputada Zeidan, autora do Projeto de Lei (PL 5064/2021), falou sobre a aprovação, que tem como o objetivo de manter a tradição de um clube tão importante como o Tamoio. "Mais do que isso, por manter preservada a história de um povo. O Tamoio foi palco da abertura de inúmeros carnavais do nosso estado, com desfiles luxuosos de fantasias. A preservação dessa cultura precisa ser mantida. Hoje tivemos mais um grande passo e agradeço a cada parlamentar que defendeu essa preservação do patrimônio cultural e social do nosso estado", afirmou a parlamentar.



- Votaram a favor do tombamento do Clube Tamoio:

André Corrêa (DEM)

Bebeto (PODEMOS)

Carlos Minc (PSB)

Chico Machado (PSD)

Dani Monteiro (PSOL)

Eliomar Coelho (PSOL)

Enfermeira Rejane (PCdoB)

Eurico Júnior (PV)

Flavio Serafini (PSOL)

Jair Oliveira (PSB)

Lucinha (PSDB)

Luiz Paulo (CIDADANIA)

Márcio Canella (PSL)

Martha Rocha (PDT)

Mônica Francisco (PSOL)

Renata Souza (PSOL)

Ronaldo Anquieta (MDB)

Samuel Malafaia (DEM)

Subtenente Bernardo (PTB)

Valdecy da Saúde (PTC)

Waldeck Carneiro (PT)

Zeidan (PT)



-Votaram contra o tombamento:

Adriana Balthazar (NOVO)

Alana Passos (PSL)

Alexandre Knoplochi (PSL)

Anderson Moraes (PSL)

Atila Nunes (MDB)

Célia Jordão (PATRIOTA)

Charlles Batista (PSL)

Danniel Librelon (REP)

Felippe Poubel (PSL)

Jair Bittencourt (PROGRESS)

Jalmir Junior (PRTB)

Luiz Martins (PDT)

Rodrigo Amorim (PSL)

Tia Ju (REP)

Wellington Jose (PMB).

O após essa decisão da Alerj, o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, enviou um ofício para a Câmara Municipal em que veta o ”destombamento” autorizado em votação pelo legislativo.



A matéria foi apreciada na Câmara na quarta-feira (23/02), quando 14 vereadores aprovaram o destombamento do imóvel para dar lugar à filial de uma rede de supermercados. No ofício enviado ontem, o prefeito classifica a ação como um “retrocesso” e restaura o status anterior do prédio que abriga o clube.





A matéria agora será devolvida para a Câmara Municipal, que pode derrubar o veto de Capitão Nelson.