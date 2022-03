O Pátio Alcântara, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo, vai realizar diversas atividades, oficias e palestras sobre o Dia das Mulheres. - Divulgação

O Pátio Alcântara, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo, vai realizar diversas atividades, oficias e palestras sobre o Dia das Mulheres. Divulgação

Publicado 04/03/2022 21:06

O Pátio Alcântara, em São Gonçalo, vai comemorar o Dia da Mulher com uma série de iniciativas que propõem uma reflexão sobre o empoderamento feminino. Em sua quarta edição, o projeto #EmpoderaEla convida o público a olhar para a liberdade financeira e o desenvolvimento profissional das mulheres. Para isso, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo, o empreendimento vai realizar diversas atividades durante todo o mês de março, a partir do dia 8.

As ações visam apresentar dois projetos elaborados pela prefeitura da cidade, que compõem a Política Pública do Município: o Lidera Mulher, que visa fomentar o avanço profissional das mulheres, fornecendo-as um meio de organização, apoio e estímulo para a formação de liderança e fomento dos seus próprios negócios; e o Mulheres que Fazem e Acontecem, que tem como objetivo incentivar o compartilhamento de histórias de superação que atravessam o cotidiano das mulheres. Para promover essas iniciativas, o empreendimento vai oferecer ativações, palestras, oficinas, atividades sociais e workshops sobre temas que podem colaborar com a formação e o desenvolvimento de novas empreendedoras.

A programação da primeira semana de atividades do #EmpoderaEla começa na terça-feira, 8 de março, às 10h, com a inauguração do Empodera Ela Colab - Espaço de Exposição do Projeto Lidera Mulher, criado com o objetivo de consolidar formalmente negócios liderados por mulheres. Ao longo da semana, o shopping vai receber diversos encontros do projeto Mulheres que Fazem e Acontecem.

Na quarta-feira, 9 de março, às 14h, a artesã e empreendedora, Rita de Cássia Pereira, vai comandar uma oficina de noções básicas de crochê. Já na quinta-feira, dia 10, às 14h, o #EmpoderaEla recebe a coordenadora da Feira da Mulher Empreendedor de São Gonçalo, Ana Marita Silveira, para uma roda de conversa sobre a importância do coletivo de mulheres nas iniciativas empreendedoras. Para encerrar a semana, na sexta-feira, 11 de março, às 14h, o Pátio Alcântara vai promover uma oficina de noções básicas de bijuteria com a empreendedora e artesã Rosângela Oliveira.

Mais informações sobre as ações em homenagem ao Dia da Mulher podem ser encontradas no site oficial do Pátio Alcântara (www.patioalcantara.com.br) e no site oficial do #EmpoderaEla (https://empoderaela.com.br/patio-alcantara/).

Live Zica Assis

Para liderar o movimento de valorização do empreendedorismo feminino, os organizadores escolheram uma mulher inspiradora: Zica Assis, cofundadora do Instituto Beleza Natural, maior rede brasileira especializada em cabelos crespos do Brasil. Mulher negra e criada em uma comunidade no Rio de Janeiro, Zica desenvolveu a fórmula de tratamento para cabelos crespos que tornou o Beleza Natural referência no assunto. Hoje, a empresa tem 30 salões, além de comercializar produtos próprios.

A empresária será protagonista de uma live especial no dia 8, às 19h, que será transmitida pelo hotsite da ação (www.empoderaela.com.br). No papo, ela vai contar sua trajetória de sucesso no empreendedorismo, os desafios que surgiram no percurso e dar dicas que podem ajudar outras mulheres que têm objetivos semelhantes.

“É uma honra pra mim ser escolhida para ser o símbolo de uma campanha de empoderamento feminino em pleno mês da mulher. Há 28 anos, desde que fundei com meus sócios a rede Beleza Natural, uma de nossas missões é justamente ser um agente de empoderamento de nossas clientes e colaboradoras. Espero nesta live poder contar um pouquinho da minha história e inspirar muitas meninas e mulheres a correrem atrás de seus sonhos e não desistir diante da primeira dificuldade. Com muita luta, o sucesso é alcançável”, diz Zica.