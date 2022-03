As intervenções serão realizadas ao longo da semana. - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

As intervenções serão realizadas ao longo da semana.Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 07/03/2022 21:20 | Atualizado 07/03/2022 21:26

Após a conclusão do recapeamento de várias ruas localizadas no entorno e no centro comercial do Alcântara, através do programa Asfalta São Gonçalo, a Secretaria Municipal de Transportes (Semtran) vai iniciar o processo de pintura das sinalizações horizontais pelo bairro.

As intervenções serão realizadas ao longo da semana e terão início nesta terça-feira (8). As pinturas serão realizadas entre a noite e a madrugada, de 21h às 5h, para minimizar os impactos no trânsito do bairro, que concentra grande fluxo de veículos durante o dia.

“Por determinação do prefeito Capitão Nelson, todo o trabalho do recapeamento foi feito em horários alternativos para não prejudicar o fluxo de veículos e com a pintura da sinalização não será diferente. As equipes da Semtran vão orientar os motoristas sobre as interdições e também estarão a postos para coibir irregularidades durante a execução do trabalho”, disse o secretário de Transportes, Fábio Lemos.

Durante o dia, as equipes da Secretaria Municipal de Transportes estarão nas ruas realizando distribuição de panfletos aos motoristas, informando sobre as intervenções e trechos interditados.

Fiscalização contra irregularidades

Veículos que estiverem estacionados de forma irregular nas vias no momento em que as equipes da Secretaria de Transportes estiverem na rua, durante a execução do serviço, poderão ser removidos e levados para o pátio.

Os dias e horários da pintura de sinalização horizontal no Alcântara são: Terça-feira: a partir das 21h, interdição parcial do tráfego na Rua Nestor Pinto Alves.

Quarta-feira: a partir das 21h, interdição parcial na Rua Antônio Sodré e Estrada Raul Veiga.

Quinta Feira: Interdição total nas ruas Gustavo Mayer e Rua Alagoas.

Sexta-feira: a partir das 13h, interdição parcial na Rua Nestor Pinto Alves, da esquina com a Rua Antônio Sodré até a altura da Rua Alagoas.