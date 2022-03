As atividades vão acontecer no Espaço Rosa, no Zé Garoto. - Divulgação PMSG

Publicado 07/03/2022 21:13

O Departamento de Programas (Depro) e a Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (Vigidants) – ligados às Subsecretarias de Atenção Básica e de Saúde Coletiva, respectivamente, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, vão participar de três eventos nesta semana – dois alusivos ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira (8), e um para o público LGBTQIA+. Todos acontecerão durante a manhã.

Nesta terça-feira (08), as atividades vão acontecer no Espaço Rosa, no Zé Garoto. No espaço, o programa da Saúde da Mulher fará sala de espera com as pacientes da unidade, falando sobre saúde e prevenção. “Vamos dar orientações sobre o câncer de mama, a importância do preventivo e da regularidade na ida ao ginecologista, por exemplo. Também vamos tirar dúvidas sobre os serviços de saúde da cidade”, disse Amanda Girard, coordenadora do Depro e Vigidants.

A Associação de Moradores do bairro Jardim Bom Retiro vai receber as equipes do Depro e Vigidants para uma conversa com o público LGBTQIA+. No local, eles serão orientados sobre seus direitos e os serviços de saúde oferecidos na cidade. Assim como indicar o uso do Cras LGBTQIA+ de São Gonçalo para resolver várias questões sociais.

Para finalizar a semana, a ação será no Movimento de Mulheres de São Gonçalo, no Camarão, na próxima quinta-feira (10). “A mulher estará como protagonista do movimento todo. Todas as ações serão realizadas pelas mulheres. Estaremos lá para dar suporte técnico, trocar ideias, dar respostas e ouvir suas demandas”, finalizou Amanda.