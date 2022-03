Novo espaço para o projeto feminino vai impulsionar o empreendedorismo

- 14 de março (segunda), às 14h: Oficina do projeto “Mulheres que fazem e acontecem”, com o tema “Chaveiros de Macramê”. Convidada: Jaqueline da Silva Souza, artesã da Feira da Mulher Empreendedora de São Gonçalo. Local: Pátio Alcântara, que fica Rua Carlos Gianelli, s/n, Alcântara;- 15 de março (terça), às 10h: Palestra com a subsecretária de Politicas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva, com o tema “Apresentação da subsecretaria e seus equipamentos atuantes no enfrentamento da violência de gênero”. Local: Rua Expedicionário Elídio Rodrigues Pinto, 203, Arsenal;- 15 de março (terça), às 9h: Oficina do Projeto mulheres que fazem e acontecem, com tem “Bijuteria”. Convidada: Rosângela Oliveira, artesã e empreendedora. Local: Centro Dia do Idoso, que fica Av. Dr. Albino Imparato, 1.510, Jardim Catarina;- 15 de março (terça), às 13h: Ação integrada entre Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e Secretaria Municipal de Ordem Pública, com o objetivo de sensibilizar para mudar conceitos de capacitação para o enfrentamento da violência contra a mulher. Palestrantes: Ana Cloe Marrelli, psicóloga, mestre em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz, coordenadora de Saúde Mental de Guapimirim e Professora da UNIFESO, e dra Carla Tavares, delegada da Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM) São Gonçalo. Local: Sede da Secretaria de Ordem Pública, que fica na Avenida Presidente Kennedy, Centro;- 15 de março (terça), às 18h: Inauguração da exposição “Mulheres que fazem de seus sonhos uma arte”. Local: Casa das Artes, que fica Rua Cel. Moreira César, s/n, Centro;- de 16 a 26 de março, das 9h às 16h: Exposição “Mulheres artistas e artesãs gonçalenses que fazem de seus sonhos uma arte”. Local: Casa das Artes, que fica Rua Cel. Moreira César, s/n, Centro;- 16 de março (quarta), às 10h: Exposição da Feira da Mulher Empreendedora de São Gonçalo (FEMESG), Shopping Partage, que fica na Av. Presidente Kennedy, 425, no Centro;- 16 de março (quarta), às 14h: Roda de conversa projeto “Mulheres que fazem e acontecem”, com o tema “Ser mulher, um caminho de superação”. Convidada: Luzinete Maria de Araújo, assistente social, componente da equipe técnica da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Local: Pátio Alcântara, que fica Rua Carlos Gianelli, s/n, Alcântara;- 17 de março (quinta), às 10h30: Palestra com representantes do Centro Especial de Orientação à Mulher (Ceom Zuzu Angel), com o tema “O trabalho do Ceom na abordagem da Violência doméstica de gênero”. Palestrantes: a psicóloga Adriana Barros, e a assistente social Aurélia Leal. Local: Shopping Partage (Espaço Mais Conhecimento), que fica Av. Presidente Kennedy, 425, no Centro;- 17 de março (quinta), às 13h: Aula da capacitação do Projeto Lidera Mulher em parceria com o Sebrae, com o tema “Empreendedorismo Feminino”. Local: Shopping Partage (Espaço Mais Conhecimento), que fica Av. Presidente Kennedy, 425, no Centro;- 17 de março (quinta), às 14h: Oficina do projeto “Mulheres que fazem e acontecem”, com o tema “Carteira de tecido”. Convidada: Iolanda Martins, artesã da Feira da Mulher Empreendedora de São Gonçalo. Local: Pátio Alcântara, que fica Rua Carlos Gianelli, s/n, Alcântara;- 18 de março (sexta), às 14h30: Roda de conversa do projeto “Mulheres que fazem e acontecem”, com o tema “Os desafios da maternidade”. Convidada: Raphaela Marins, economista, mãe do Estevão e da Rebeca. Local: Pátio Alcântara, que fica Rua Carlos Gianelli, s/n, Alcântara;- 21 de março (segunda), às 14h: Roda de conversa do projeto “Mulheres que fazem e acontecem”, com o tema “Liderança feminina e trabalho colaborativo”. Convidada: Luciana Cardoso, coordenadora do Projeto Lidera Mulher. Local: Pátio Alcântara, que fica Rua Carlos Gianelli, s/n, Alcântara;- 21 de março (segunda), às 14h: Ciclo de palestras projeto Lidera Mulher, com o tema: “Como se tornar MEI”. Convidado: Antony Walison Farias Costa, representante do Sebrae. Local: Pátio Alcântara, que fica Rua Carlos Gianelli, s/n, Alcântara;- 22 de março (terça), às 13h: Ação integrada entre Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e a Secretaria Municipal de Ordem Pública, com o tema: “Sensibilizar para mudar conceitos”, uma capacitação para o enfrentamento da violência contra a mulher. Palestrantes: Paulo César da Conceição, psicólogo, coordenador do Centro de Referência do Homem em Duque de Caxias; Mônica Veiga, graduada em Serviço Social, pós-graduada em Saúde Mental, atenção psicossocial, gestora do Centro de Formação e Instrução da Guarda Municipal de São Gonçalo; e Ana Cristina da Silva, subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres de São Gonçalo. Local: Sede da Secretaria de Ordem Pública, que fica na Avenida Presidente Kennedy, Centro;- 23 de março (quarta), às 9h: Projeto “Empodera Mulher Gonçalense” terá palestra com a assisclass="card-ultimas-artigos">